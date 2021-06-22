Англійський песик спрогнозував результати Євро-2020, але щось пішло не так: кумедне відео

У Великій Британії собака Вілоу породи кокапу дає прогнози на футбольні матчі Євро-2020. Вона кумедно передбачила, що Англія має "пірвати" Шотландію, але сталося трохи не так, як їй гадалося.

Віллоу відома своїми інтелектуальними здібностями: вміє розпізнавати фігури, писати своє ім'я та рахувати до 10. Зі стартом Євро-2020 вона почала давати прогнози на результати: і перші з них були успішні.

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Прогноз на матч Англія – Шотландія від Віллоу

Перший прогноз, який дала Віллоу, зіграв – песик передбачила, що Англія переможе Хорватію. Зрештою, так і сталося: один гол приніс перемогу "трьом левам". Опісля її передбачення вирішили зробити публічними і знімали на камери.

Її хазяйка Шарлотта запитала її: "Хто переможе: Англія, Шотландія, чи ти вважаєш, що це закінчиться нічиєю? Покажи мені". Ще до того, як Шарлотта встигла закінчити слово "нічия", Віллоу накинулася на миску з прапором Англії: вона була настільки впевнена, що ледь не вибила м'яч з неї.



Віллоу одразу поклала лапу на перемогу Англії / Фото Глена Мінікіна із The Sun

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Далі її попросили пожувати прапор команди, яка б програла матч. Віллоу взяла прапор Шотландії і розірвала його на шматки. Так вона подвоїла свої прогнози на перемогу Англії.



Віллоу зжувала прапор Шотландії / Фото Глена Мінікіна із The Sun

Але щось пішло не так: чи то у футболі Віллоу погано розібралася, чи просто упереджено вболівала за "своїх". Її прогноз не збувся, а Англія і Шотландія зіграли внічию. Цікаво, що песик наразі не прогнозувала прийдешнього матчу "Англія – Чехія".

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Розумний собака Вілоу вміє рахувати і писати ім'я

Шарлотта почала тренувати Віллоу щеням у 2018 році. Вона швидко опановувала прості команди і показала неабияку вмілість на трюках. Так, хазяйка навчила її рахувати до 10, писати ім'я і визначати фігури.



Віллоу вміє обирати картки із правильною послідовністю / Фото Глена Мінікіна із The Sun

Вона почергово вказує лапою на один із двох папірців: так обирає порядок цифр чи літер, чи обирає правильне зображення.

Розумна кокапу навіть допомагає власниці навчати школярів. Шарлотта показує трюки із Віллоу, щоб допомогти учням з особливими потребами під час онлайн-занять у Zoom.