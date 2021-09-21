Пес збив ведучу з ніг в прямому ефірі: кумедне відео подивилися тисячі глядачів
Джерело:твітер BBC Breakfast
Ведуча передачі BBC Сніданок вирішила потримати песика за повідок просто під час прямого ефіру. Однак собака потягнула дуже сильно – й жінка не втрималася на ногах.
Спершу глядачі побачили кадр, де усміхнена Керол Кірквуд тримає собачий повідок. А потім її ноги майнули у кадрі.
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Ведуча несподівано впала у кадрі / Скриншот з відео
Жінка зі сміхом підвелася.
Зі мною все добре! Її звуть Флеш і вона дуже сильна дівчинка, – запевнила ведуча.
Ведуча впала в прямому ефірі через собаку: відео
Керол Кірквуд продемонструвала справжню фахову витримку. Ведуча встала і продовжила посміхатися, як справжня профі.
Після падіння ведуча посміхалася / Скриншот з відео
Відео переглянули майже 100 тисяч глядачів у твітері.Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.
Глядачі коментують:
- "Це було дуже смішно".
- "Найкраща передача".
- "Ніколи не працюйте з дітьми чи тваринами".
- "Ось чому її звуть Флеш".
Пес увірвався в ефір та вимагав смаколиків
Подібний випадок нещодавно трапився на канадському телеканалі Global News. Ведучий Ентоні Фарелл розповідав про наслідки урагану Іда, коли у кадрі з'явився його пес.
Пес породи міні голдендудл став зіркою того ефіру. Він ходив за власником і нюхав підлогу в пошуках смаколиків.
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Пес вирвав мікрофон у прямому ефірі
- Кумедних випадків з собаками в прямих ефірах трапляється чимало.
- Один із таких стався в Москві, коли золотистий ретривер забрав у журналістики мікрофон просто перед камерою.
- Пес міцно вхопив трофей і почав тікати із ним.
- Дикторка розгубилася й побігла за собакою.
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Собака вирвав мікрофон із рук у прямому ефірі / Скриншот з відео