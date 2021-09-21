Пес збив ведучу з ніг в прямому ефірі: кумедне відео подивилися тисячі глядачів

Ведуча передачі BBC Сніданок вирішила потримати песика за повідок просто під час прямого ефіру. Однак собака потягнула дуже сильно – й жінка не втрималася на ногах.

Спершу глядачі побачили кадр, де усміхнена Керол Кірквуд тримає собачий повідок. А потім її ноги майнули у кадрі.

Цікаво Які переваги присутності улюбленців на роботі і як це вдається в офісах Purina®



Ведуча несподівано впала у кадрі / Скриншот з відео

Жінка зі сміхом підвелася.

Зі мною все добре! Її звуть Флеш і вона дуже сильна дівчинка, – запевнила ведуча.

Ведуча впала в прямому ефірі через собаку: відео

Керол Кірквуд продемонструвала справжню фахову витримку. Ведуча встала і продовжила посміхатися, як справжня профі.



Після падіння ведуча посміхалася / Скриншот з відео

Відео переглянули майже 100 тисяч глядачів у твітері.

Глядачі коментують:

"Це було дуже смішно".

"Найкраща передача".

"Ніколи не працюйте з дітьми чи тваринами".

"Ось чому її звуть Флеш".

Пес увірвався в ефір та вимагав смаколиків

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе

Подібний випадок нещодавно трапився на канадському телеканалі Global News. Ведучий Ентоні Фарелл розповідав про наслідки урагану Іда, коли у кадрі з'явився його пес.

Пес породи міні голдендудл став зіркою того ефіру. Він ходив за власником і нюхав підлогу в пошуках смаколиків.

Собака допоміг показувати прогноз погоди: відео

Пес вирвав мікрофон у прямому ефірі

Кумедних випадків з собаками в прямих ефірах трапляється чимало.

Один із таких стався в Москві, коли золотистий ретривер забрав у журналістики мікрофон просто перед камерою.

Пес міцно вхопив трофей і почав тікати із ним.

Дикторка розгубилася й побігла за собакою.

Вам сподобається Бобер очолив стадо корів і повів їх за собою: курйозне відео від фермерів



Собака вирвав мікрофон із рук у прямому ефірі / Скриншот з відео