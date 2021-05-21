Найбільший ворог йоги: пес з усіх сил заважає своїй власниці тренуватися – курйозне відео

Існує чимало кумедних відео, на яких коти та собаки заважають своїм господарям під час занять спортом. Але цей гігантський пес перевершив усіх.

Собака породи бернський зенненхунд категорично проти спорту. Його хазяйка хоче тренуватися, а він вперто їй заважає.

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Кумедний собака спершу забирав у дівчини килимок. Потім, коли вона відвоювала свій килимок назад, пес почав заважати їй: штовхатися, тягнути за килимок і лягати на нього. Бідолашна власниця собаки так і не змогла виконати жодної асани.

Зенненхунди – великі собаки, які можуть досягати ваги 55 кілограмів. Не дивно, що великий пес просто "збивав з ніг" свою струнку власницю.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Курйозне відео стало вірусним і назбирало майже 1 700 000 переглядів.

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