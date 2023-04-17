Собака-піротехнік у дописі поділився роздумами про Воскресіння і привітав своїх підписників зі святом.

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"Христос Воскрес! Як я вже казав вам, ми з Томом живемо у віруючій сім'ї. Тому ми знаємо багато про Бога, про Ісуса. Мої люди молились сьогодні і багато говорили про чудо з небес. Я задумався про Воскресіння", – мовиться у дописі.

Патрон зазначив, що сьогодні українці послали вже мільйони молитов на небеса. Однак, молитви – "то не платіж в monobank, за секунду то не відбудеться".

Як і без активних діянь. Інколи Всевишні сили допомагають нам, інколи і ми маємо допомогти їм. Ми всі зараз допомагаємо силам небесним у неймовірній битві за людство. Донатами, молитвами, добрим словом і помислом. Віра – то не лише про церкву і традиції. Віра це, перш за все, про думки і дії,

– наголосив собака.

Патрон також опублікував святкові фото себе з пасочкою та свого друга – кота Тома. Підписники залишилися в захваті. Під серією фото вже назбиралося понад 27,5 тисячі вподобайок. І сотні коментарів, зокрема й англомовних.



Привітання з Великоднем / Фото з інстаграму пса Патрона

Наостанок Патрон жартівливо додав, що кіт Том вже придумав план як незаконно причаститись ще одним шматочком свяченої ковбаски.



Кіт Том долучився до привітань / Фото з інстаграму пса Патрона

Хто такий пес патрон