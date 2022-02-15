Перевіряє всі інгредієнти: кумедне відео з собакою, який любить готувати

У соціальних мережах став популярним песик, який любить готувати. Відео з ним збирає тисячі переглядів.

Дівчина, яку звати Тереза Лівінгстон-Бадд живе разом зі своїм улюбленцем – австралійською вівчаркою Мауї.

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За її словами, коли вона йде на кухню, собака біжить разом з нею. Жодне готування в будинку не відбувається без чотирилапого помічника.

На кухні собака спостерігає за всім та контролює дії господині. Крім того, здається, що Мауї навіть намагається доєднатися до процесу готування їжі. Проте це більше нагадує бажання поласувати смачними інгредієнтами зі страви, яку готує Тереза.

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Дивіться відео: як Мауї допомагає на кухні

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