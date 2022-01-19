Папуга майже ідеально повторює мелодію айфона: кумедне відео

Кумедний птах вивчив на пам'ять популярний звук дзвінка та хвалиться своїми вміннями. Власники папуги зняли на камеру талант свого підопічного.

Усім відомо, що папуги можуть наслідувати людську мову. Інколи вони роблять це надзвичайно правдоподібно.

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А цей красень з Індії пішов далі – він навчився переспівувати дзвінок iPhone. Мабуть, його власникам довелося міняти рингтони, адже спів птаха може ввести в оману і змусити нервово хапатися за телефон.

Наш папуга Гуччі виконав рінгтон iPhone 12 січня 2022 року. Ми живемо у Бангалорі, штат Карнатака, Індія,

– так підписали відео власники папуги.

Птах на відео виглядає надзвичайно щасливим. Схоже, що він отримує неабияке задоволення, наспівуючи мелодію. Пернатий виконавець виконує рингтон чітко, без жодної заминки або фальшивої ноти.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Як папуга співає мелодію айфону: дивіться відео

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Користувачі мережі коментують кумедне відео:

"Мені здається, це краще, ніж оригінал".

"Так кльово. Яка гарна пташка".

"Тепер вам потрібно змінити мелодію дзвінка, інакше ви завжди будете думати, що вам дзвонять".

"Дивовижно, як це маленьке створіння може імітувати звуки".

"Справжній талант від природи".

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