Як зрозуміти, що собака вас не поважає: перші ознаки й методи боротьби

Кожна людина, яка зібралася завести собаку, розраховує на те, що пес буде любити її, шанувати, служити вірою і правдою. Однак, не завжди у нас можуть встановитися нормальні взаємовідносини через ряд причин.

Так, нерідко поведінка вихованця може вказувати на відсутність поваги до господаря. Їх важливо розпізнати для створення гармонійних взаємин з пухнастиком.

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Ознаки неповаги собаки до господаря

Досвідчені кінологи та зоопсихологи виділяють кілька ознак, які свідчать про те, що собака не сприймає господаря як лідера.

Ігнорування команд

Якщо собака не реагує на команди або виконує їх після кількох повторень, це вказує на відсутність сприйняття господаря як лідера.

Агресивна поведінка

Гарчання, вишкір або спроби вкусити під час спроби забрати іграшку, їжу чи провести неприємну процедуру свідчать про проблеми у взаємовідносинах та відсутність авторитету господаря.

Нав'язлива увага

Постійна вимога пестощів, ігор чи уваги, ігноруючи прохання господаря, також може бути ознакою неповаги.

Порушення особистого простору

Собаки, які не поважають господаря, можуть постійно вдиратися в його особистий простір, застрибувати на нього без дозволу або намагатися зайняти його місце на дивані чи ліжку.

Як зрозуміти, що пес вас не поважає / Фото Unsplash

Неслухняність на прогулянці

Натягування повідця, відмова підходити за командою та ігнорування заборон на підбирання будь-чого з землі вказують на відсутність підпорядкування та поваги до господаря.

Розуміння та коригування цих ознак допоможе побудувати здорові та гармонійні взаємини з улюбленцем.