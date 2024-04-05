"Усинови" козу: на острові в Італії місцева влада придумала, куди подіти здичавілих тварин

На італійському острові Алікуді кількість диких кіз у шість разів перевищила кількість населення. Тому місцева влада запропонувала місцевим жителям "усиновлювати" тварин.

В Алікуді пообіцяли, що продовжать терміни роздачі кіз доти, доки не вдасться досягти їхньої контрольованої кількості. Поки що дедлайн — 10 квітня.

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На острові в Італії пропонують "усиновити" кіз

Острів Алікуді визнано найменшим островом Еолійського архіпелагу на Сицилії. З населенням близько 100 мешканців і спільнотою з понад 600 диких кіз, це мальовниче місце привертає увагу як обов'язковий туристичний об'єкт.

За останні два роки спостерігається значне збільшення популяції кіз, через що вони наважуються спускатися зі скель у міське поселення. Мешканці повідомляють про випадки, коли кози забігали до їхніх будинків, створюючи потенційну загрозу.

Тому мер острова Ріккардо Гулло представив програму "усиновлення кіз". Він заявив, що всі, хто надішле запит місцевому уряду електронною поштою і заплатить "гербовий збір" у розмірі 16 євро, може взяти стільки кіз, скільки забажає, за умови, що вони вивезуть їх з острова протягом 15 днів з моменту отримання дозволу.

Ми не хочемо навіть розглядати варіант виведення тварин, тому пропонуємо роздавати їх місцевим. Заявку на козу може подати будь-хто – людина не обов'язково має бути фермером. Обмежень за кількістю немає,

– повідомив він.

Він додав, що пропозиція "всиновлення" тварини діє до 10 квітня. Декілька телефонних дзвінків вже було.

На острові в Італії пропонують "усиновити" кіз / Фото Unsplash

Зазначається, що кози були вперше завезені в Алікуді 20 років тому з метою заснування програми розведення. На жаль, план не увінчався успіхом, в результаті чого кози були покинуті і залишені виживати самі по собі.

Якщо спочатку на острові кози вважалися визначною пам'яткою, то тепер стали неприємністю для місцевих жителів. Зростання популяції кіз призвело до того, що вони вийшли за межі свого звичного середовища проживання і вдиралися в сади й будинки. Їх бачили, як вони пожирають рослинність у громадських парках, приватних садах і живоплотах, а також намагаються перелізти через кам'яні стіни, які зазвичай не здатні витримати їхню вагу.