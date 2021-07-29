Олімпійський чемпіон власноруч зв'язав диванчик для своїх котів

Стрибун у воду і плавець Том Дейлі із Великої Британії відомий своїм хобі – в'язанням. Він в'яже одяг, декор інтер'єру і навіть меблі для улюбленців.

Одного разу він змайстрував для своєї киці диван. Своїми витонченими в'язаними виробами спортсмен Том Дейлі ділиться в інстаграмі.

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Котячий диванчик від олімпійця

Як розповів плавець, диванчик він виготовив власноруч декілька місяців тому. Втім, коти полюбили його не одразу та не збиралися на ньому лежати. Зрештою, вони стали вмощуватися на нього.

Я зробив цей котячий диван кілька місяців тому, і здається, що наші кішки нарешті вподобали його!

– написав олімпієць.

На фото, які Том Дейлі додав, видно, що киця не надто охоче позує для майже 200 тисячної аудиторії читачів.



Кішка на диванчику, який зв'язав Том Дейлі / Фото з його інстаграму

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Профіль Тома Дейлі в інстаграмі заповнений речами, які він зробив: це светри, сукні, дитячий одяг, предмети інтер'єру.

У інтерв'ю Том Дейлі розповів, що таке хобі відволікало його та тримало зі "здоровим розумом" під час підготовки та участі в Олімпійських іграх.

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Коли ж Том виграв золоту медаль, то вирішив зв'язати для неї чохол. Він пожартував, що не хоче, аби вона подряпалася. На одному боці мішечка для золотої медалі він зв'язав прапор рідної Великої Британії, а на іншому – прапор Японії – країни, де виграв нагороду.