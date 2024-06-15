З гігантськими яйцями в "руках": у глибинах океану помічено самку нового виду – шокуючі кадри

Океан, який охоплює понад 70% поверхні Землі, приховує величезну кількість невідомих видів. Серед цих загадкових істот – глибоководні кальмари, яких, як вважається, багато в океанських глибинах, але яких рідко можна зустріти живими.

На щастя, під час морських експедицій вчені часто використовують підводних роботів, здатних опускатися в найглибші частини океану. Під час одного з таких занурень вчені з Науково-дослідного інституту акваріумів затоки Монтерей (MBARI) помітили дещо цікаве.

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У глибинах океану помічено самку з гігантськими яйцями в "руках"

В рамках новаторського відкриття команда успішно зняла зображення глибоководної самки кальмара, яка стискає набір надзвичайно великих ікринок – гігантських яєць.

Попередні експедиції з використанням дистанційно керованих апаратів спостерігали вилуплення яєць глибоководних кальмарів 17 разів, але цей випадок вирізняється надзвичайним розміром яєць. Ці яйця завширшки 11,6 міліметра майже вдвічі більші за ті, що зазвичай зустрічаються у відомих видів глибоководних кальмарів.

Яйця кальмара не тільки були гігантськими, але їх також було значно менше в кладці, ніж припускали вчені,

– каже старший науковий співробітник MBARI Стівен Хеддок.

Зазначимо, що більшість видів, які продукують яйця у воді, відкладають багато маленьких яєць, щоб збільшити шанси на виживання потомства у вельми недружньому середовищі.



Яйця майже вдвічі більші, ніж у інших подібних видів / Фото MBARI

У віддалених глибинах океану унікальний набір обставин визначає репродуктивні стратегії морських мешканців. Дослідники виявили, що в стабільних і передбачуваних умовах, які існують на глибинах від 1000 до 4000 метрів, самки здатні робити значні інвестиції в меншу кількість нащадків. Це дозволяє їм виробляти менше, але більші яйця, що призводить до народження більш розвинених нащадків, таких як дитинчата.

Під час нещодавнього дослідження зразків кальмарів, знайдених у Каліфорнійській затоці, дослідники визначили, що самки кальмарів, які висиджують яйця, належать до невідомого виду з родини Gonatidae. Серед науковців існують припущення, що цей кальмар може належати до виду, який ще не описаний у науковій літературі.

Який вигляд має істота: дивіться відео

Вчені помітили, що матері кальмарів, ймовірно, витрачають значну кількість енергії на турботу про своє потомство. Помічено, що самки кальмарів перестають харчуватися під час виношування ікри, що в кінцевому підсумку призводить до їхньої загибелі після народження молодняка.

На виношування таких великих яєць, ймовірно, знадобиться до 4 років — це довгий термін, щоб обходитися без їжі. Втім, підводний світ суворий, а жертви самки значно збільшують шанси її потомства на виживання.

До слова, про вимерлі види мало що відомо, але в новому дослідженні вченим вдалося відновити геном давно вимерлого чагарникового моа. Що вже вдалося зробити – за посиланням у матеріалі.