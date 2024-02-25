Океан виніс на узбережжя США "таємничу" муміфіковану істоту: шокуючі фото

На острові Гілтон-Гед, що в Південній Кароліні (США), було виявлено тушу "таємничої" істоти в жахливому стані. Загиблий ссавець нагадує мумію — його сіре забарвлення майже повністю покрила біла плівка.

На опублікованих у соціальних мережах кадрах можна побачити, що під шкірою тварини проглядається скелет із чітко вираженим хребтом.

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Що це за "таємнича" муміфікована істота?

Фахівці мережі захисту морських ссавців (LMMN), які дослідили рештки тварини, припустили, що це тіло мертвого дельфіна, яке занадто довго перебувало на сонці. Ймовірно, хвилі спочатку змили тушу в океан, а потім знову викинули на берег, де вона й висохла.

Наша дивовижна партнерка Ембер Кюн проаналізувала рештки цього муміфікованого дельфіна, а також зібрала кілька зразків для дослідів. Ми припускаємо, що це звичайна афаліна. Вона була на сонці десь у віддаленому місці, а потім її винесло на берег,

— повідомили представники організації LMMN.

Імовірно, хвилі спочатку змили тушу в океан, а потім знову викинули на берег, де вона й висохла / Фото з фейсбуку LMMN

Під шкірою афаліни видніється скелет з помітним хребтом, що створює моторошний вигляд.

Користувачі соцмереж були шоковані. "Тепер ви бачите, звідки беруться морські монстри!", — прокоментував один із них.

Рештки афаліни, довжина якої сягає близько 8 футів, були поховані на місці знахідки. Причина смерті тварини поки невідома.

На фотографіях можна побачити, що під шкірою проглядається скелет із чітко вираженим хребтом / Фото з фейсбуку LMMN

"Найсором'язливішу" ящірку-хробака у світі помітили вперше за 90 років

Рідкісний вид Ancylocranium somalicum parkeri, відомий як сомалійська гостроноса амфісбена, був помічений у Сомалі після 90-річної відсутності. Невловну "ящірку-черв'яка" не бачили з початку 1930-х років.

Цю незвичайну рептилію сфотографував співробітник некомерційної організації HALO Trust Марк Спайсер. "Сором'язливу" амфісбену виявили під час розмінування на території самопроголошеної республіки Сомаліленд на кордоні з Ефіопією.