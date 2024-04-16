Справжній білкопад: в Одесі руденькі малята валяться перехожим просто на голови

В Одесі у місцевих парках стикаються з явищем, коли маленькі новонароджені білки випадають з гнізд прямо на людей, які нічого не підозрюють. Ця подія створила явище, який можна назвати "білкопад".

Через власну допитливість білченята випадають з гнізда, а потім не можуть повернутися додому. Перехожих закликають не бути байдужими й допомагати за потреби.

Дивіться також На фронті нашестя мишей та щурів: пухнастик Котусько став на захист бліндажів гвардійців

В Одесі білки валяться просто на голови

В Одеському зоологічному парку зазначають, що навесні у парках Одеси починається білкопад.

Маленькі хвостаті падають просто на голови людям, які гуляють у парках. Весною дитинчата білок підростають та через власну допитливість випадають з гнізда. А потім не можуть самостійно повернутися в гніздо,

– зазначили у закладі.

Адміністрація звіринця звертається до громадськості з проханням допомогти захистити всіх неушкоджених білченят, які можуть бути знайдені. Вони закликають людей, які зустрінуть білченя, залишатися поблизу, якщо це можливо, щоб запобігти будь-якій шкоді або поїданню білченяти. Мовиться про те, що мати білченяти може повернутися, щоб забрати його і повернути в безпечне місце – додому.

Але, якщо знайдете білченя пораненого і не знаєте, як йому допомогти, то просять приносити малечу до Одеського зоопарку, де йому допоможуть.

Також оприлюднено відео, на якому жінка годує білченя молоком зі шприца, на якому є спеціальна пластикова насадка. Видно, що малеча задоволена та з апетитом їсть.

Перехожих закликають рятувати знайдених білок: дивіться відео

Бегемотик Лілі знову зустрічає гостей КиївЗоо

У Київському зоопарку тварин та птахів поступово переселяють до літніх будиночків та майданчиків. Наразі відвідувачі зможуть подивитися і на бегемота.

13 квітня Лілі знову повернулася після зимово-весняних холодів до свого літнього вольєра. Також у столичному зоопарку до свого літнього маєтку повернулись хвилясті калао, а на озера – пелікани.