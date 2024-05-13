Потребують спокою: на Одещині "блукають" рідкісні фенікси, які не можуть загніздитися

У природному заповіднику "Тузлівські лимани" в Одеській області помітили зграю рожевих фламінго, відомих також як фенікси, які блукають територією. На жаль, зараз птахи не можуть гніздитися через несприятливі умови.

Людей просять не наближатися, оскільки птахи потребують спокою. Про це йдеться у повідомленні на сторінці заповідника у Фейсбук.

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На Одещині рожеві фламінго не можуть загніздитися

Торік у "Тузлівських лиманах" вперше було помічено, як фламінго гніздилися, успішно висидівши виводок зі 192 пташенят, 18 з яких екологи окільцювали. Однак, цього року птахи зіткнулися зі значними труднощами.

Останніми тижнями рожеві фламінго мешкають на Тузлівських лиманах, вони мандрують у пошуках безпечного місця для гніздування,

– зазначає заповідник.

У 2023 році група птахів спершу вибрала невдале місце для гніздування – занадто близько до людей. Однак, після переселення в безпечнішу місцевість вони змогли успішно гніздитися і виховувати своїх пташенят.



Рожеві фламінго блукають та не можуть загніздитися / Фото Національний природний парк "Тузлівські лимани"

Наголошується, що торішнє місце гніздування зараз вкрите водою, тому фламінго знову перебувають у пошуках.

Якщо вам пощастило зустріти фламінго, будь ласка, не підходьте ближче ніж 300 метрів до цих птахів, особливо до їх ймовірних місць гніздування та бажано не розповсюджуйте на загал місце зустрічі,

– наголошують в адміністрації парку.

Підкреслюється, що серед мільйонів найунікальніших місць світу фенікси обрали саме ці українські лимани, вважаючи їх найвдалішим та найбезпечнішим місцем для появи малюків. Тому люди повинні поважати їх вибір та дати шанс на розмноження.



На Одещині "блукають" рідкісні фенікси / Фото Національний природний парк "Тузлівські лимани"

Зауважимо, фламінго – неймовірні рідкісні птахи, занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, й потребують захисту.

В КиївЗоо облаштували новий авіарій для папуг

В Київському зоологічному парку облаштували новий авіарій для 20 врятованих папуг. Звіринець під час війни став центром порятунку та реабілітації диких тварин зі всієї України, зокрема і птахів.

В зоопарку вже допомогли понад 500 особинам, з них майже 100 різних птахів. Серед врятованих папуг є Крамера, папуга індійський, розелла червона та розелла строката. Когось із них привезли з постраждалих територій, когось віддали люди, а когось просто підкинули під зоопарк у коробці.