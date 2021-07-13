У період, коли люди масово вибираються на природу, нагадуємо вам про правила безпеки, а також про те, як правильно надавати першу допомогу при укусі змії.

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Як діє отрута змії на людський організм

Як зазначають у Міністерстві охорони здоров’я, укус гадюки рідко призводить до смерті. Однак він може мати важкі прояви та серйозні наслідки, особливо для дітей, людей похилого віку та для осіб зі зниженим імунітетом. Саме тому дуже важливо отримати вчасну кваліфіковану допомогу медиків.

Отрута гадюки справляє на людський організм гемолітичну дію, тобто викликає руйнування червоних кров'яних тілець крові. На місці укусу спостерігається болючий набряк з множинними дрібними крововиливами – геморагіями. Проникаючи всередину, отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини, через що з’являється:

загальна слабкість;

сильне зниження тиску;

головний біль;

задишка;

запаморочення;

набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.

Як діяти, якщо вкусила змія

У разі укусу потрібно якнайшвидше потрапити до лікаря, щоб отримати необхідну допомогу. Однак, якщо транспортування до лікарні займає певний час, постраждалому треба надати домедичну допомогу наступним чином:

Зберігаючи спокій, стежте, аби людина менше рухалася.

Звільніть уражену частину від одягу, взуття, прикрас тощо.

На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком.

Слідкуйте за тим, щоб постраждалий пив багато води.

При наявності аптечки дайте йому 1 – 2 таблетки засобу проти алергії.

Під час транспортування покладіть уражену кінцівку на підвищення.

При можливості прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.



Змії можуть ховатися під камінням / Фото pexels

Чого не варто робити при укусі змії

Не намагайтесь обробляти рану додатково.

Не припікайте рану.

Не накладайте джгут.

Не вживайте алкоголь.

Не висмоктуйте отруту, адже таким чином ви збільшите вірогідність зараження. Крім того, ви також можете опинитися у небезпеці. Водночас у МОЗ зазначають, відсмоктувати отруту можна лише у тому випадку, якщо неможливо отримати медичну допомогу в найближчі години.

Як уберегтися від укусу змії

Відповідний одяг

Вирушаючи у місцевість, де потенційно можуть бути небезпечні плазуни, одягайте штани з цупкої тканини та заправте їх у високі черевики.

Ретельно перевіряйте місце привалу

Перш ніж сісти на траву, камінь чи колоду дерева, прошурхотіть чи постукайте палицею, щоб відлякати змію. Зазвичай плазуни відразу втікають від людей, почувши кроки, стукіт чи голоси. Однак у спеку їхня поведінка може змінюватись, а така проста дія дозволить вам убезпечити себе від укусу.

Не торкайтесь руками неперевірених предметів

Часто змії ховаються в старих пнях, копицях сіна, під колодами дерев чи каменями. Тому дуже небезпечно досліджувати їх руками, краще користуватися ціпком.

Не робіть різких рухів

Змії не нападають першими і проявляють агресію лише у разі небезпеки. Тому при зустрічі з ними у жодному разі не робіть різких рухів. Краще завмріть і дочекайтеся доки гадюка відповзе, або ж повільно відійдіть у безпечну зону.



Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу