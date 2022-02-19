"Обережно, лава": відео кумедних ігор морських свинок

Господарі морських свинок грають з улюбленцями в "Обережно, лава!". Відповідні відео вони публікують на своїй сторінці у ютуб.

Гризуни влаштували для себе особливу розвагу – вони перестрибують пустий простір між двома килимами.

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Їх господарі на ютуб-каналі, який назвали The Lava Empire, часто публікують відео зі своїми домашніми улюбленцями. Серед роликів є не тільки ігри, а ще і їх буденне життя.

Дивіться відео: як гризуни скачуть через "лаву"

За словами автора каналу, коли він грав в "Обережно, лава", морські свинки почали повторювати за ним. Аби перевірити свої здогадки, господар спеціально ходив тільки по килимах й не наступав на підлогу між їх закінченнями. Гризуни усе робили так, як і він.

Дивіться відео: як грають морські свинки

Що відомо про морських свинок

Живуть невеликими групами в норах, які виривають самі, або займають чужі. Очі забезпечують широкий огляд, проте перед головою знаходиться "сліпа зона".

У морських свинок розвинений нюх, тому вони здатні спілкуватися, позначаючи територію пахучим секретом і сечею. Також мають гострий слух, тому можуть вловлювати звуки частот, нечутних для людини.

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Кожен звук морської свинки має своє позначення. Вагітні свинки або свинки, охочі до спарювання, видають звук, що нагадує спів птаха. Коли задоволені або почувають себе дуже добре, то видають звуки, що схожі на муркотіння. Роздратовані – швидко труть нижні та верхні різці одні об одні, видаючи порівняно голосне шарудіння.