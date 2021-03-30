Новинка Dog Chow® з лососем: для дорослих собак, схильних до алергії

Деякі собаки є більш чутливими до їжі, ніж інші. Певні продукти чи корми можуть викликати в улюбленця алергічну реакцію, що може перешкоджати вести активне життя. Відтак господарі мають з особливою турботою обирати корм для собаки і слідкувати за його реакцією.

Алергія у собак: чому виникає?

Алергія – це реакція підвищеної чутливості на певні сполуки, відомі як алергени. Алергени для собак, подібно і до алергенів у людей, можуть бути унікальними для окремої особини або більш широко розповсюдженими серед представників певної групи чи віку.

Вирізняють алергії на укуси комах, рослини, гриби, продукти, пилок, ароматизатори тощо.

Харчова алергія

У собак може розвинутися алергічна реакція на продукти. При чому інколи можливо і на ті продукти, які вони раніше вживали без проблем. Найбільш поширеною причиною алергії є реакція на конкретний білок в раціоні, наприклад, на курятину.

Ознаки харчової алергії:

частий свербіж шкіри,

розлади травлення: діарея або блювота.

Якщо ви помітили ці симптоми, проконсультуйтеся з Вашим ветеринарним лікарем. Але Ви також можете полегшити симптоми гіперчутливості собаки за допомогою його раціону і спеціального догляду.

Корм для собаки, схильної до алергії, має містити легкозасвоюваний білок із якісних джерел, який із найменшою імовірністю викличе алергічну реакцію. Для таких собак корм з лососем – один із варіантів вирішення проблеми. Таким є новий корм для дорослих собак з чутливим травленням – Dog Chow® з лососем.

Перед застосуванням рекомендовано звернутися до Вашого ветеринарного лікаря.



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Лосось і пребіотики у складі корму Dog Chow®

Повнораціонний сухий корм PURINA® Dog Chow® Adult Sensitive створений спеціально для дорослих собак з чутливим травленням. Це корм з натуральними інгредієнтами, який не містить штучних барвників, ароматизаторів та консервантів.

Він містить свіжий лосось і необхідні елементи, що знижують ризик виникнення алергії. Завдяки природному пребіотику, Dog Chow® сприяє поліпшенню травлення Вашої собаки.

Лосось є джерелом високоякісних білків і допомагає підтримувати хороше травлення, а також Омега 3 та 6 жирні кислоти, які мають протизапальні властивості і зменшують прояви алергічної реакції на чутливій шкірі Вашого собаки.

Які є види корму Dog Chow® для собак, схильних до алергії, і де можна придбати

Купити корм для собак з лососем Dog Chow® можна в спеціалізованих зоомагазинах, а також в інтернет-магазинах.

Корм продається у двох форматах: меншому – 2,5 кілограми і більшому – 14 кілограмів.