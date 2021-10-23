У Нідерландах чоловік піймав гігантського "мандаринового" сома

Затятий рибалка із Німеччини піймав незвичну жовту рибину. Виявилося, що таке забарвлення у прісноводних риб зустрічається вкрай рідко.

Мартин Глац, рибалка з Дуйсбурга, що у Німеччині разом із братом-близнюком рибалив на озері у Нідерландах. Він був приголомшений, коли витягнув із води жовтого гіганта.

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Чому сом має таке незвичне забарвлення

Глац подумав, що спіймав велику щуку. Принаймні рибина на іншому кінці вудки так пручалася і мала таку силу, як щука. Однак, побачивши колір спинки, Мартин спершу навіть розгубився.

Спочатку я очікував на велику щуку. Боротьбу можна порівняти з великою 47-дюймовою (119 сантиметровою – 24 канал) щукою. Коли я побачив, якого кольору риба, я трохи запанікував і закричав на брата, щоб він поклав сітку,

– сказав рибалка.

Глац дістав рибу у човен, зробив з нею кілька фотографій, захоплюючись її яскраво-жовтим забарвленням. Згодом він випустив її назад у воду.



Чоловік відпустив сома назад в озеро / Фото Мартіна Глаца

Риба, яку піймав Мартин – звичайний сом, який водиться у більшій частині Європи. Цей популярний вид дикої риби може виростати до 2,5 метрів завдовжки.

Втім, майже жоден з них не схожий на улов Глаца. Більшість сомиків мають сірий колір. "Мандариновий сом", якого піймав рибалка, швидше за все, є лейцитовим.

Лейцизм – це захворювання, яке впливає на пігментацію шкіри. Це рідкісне захворювання, яке може вразити практично будь-який вид тварин.

Великого сома піймали у Чернівцях

Улов, який потрапив у новини, нещодавно стався у Чернівцях.

Чоловік на міському озері піймав гігантського сома приблизно 3 метри завдовжки.

Очевидці захоплено пофотографувалися з ним, а згодом відпустили у воду.

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