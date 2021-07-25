На майже усіх роликах він сидить на стільці за келихом розслаблюючого напою і вдумливо дивиться вдалину. Тим часом на фоні грають відомі світові хіти та блимає світломузика.

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У кадрі змінюються торти, тістечка, фрукти та коктейлі, але ставлення Степана залишається непохитно байдужим. На його акаунти підписані тисячі шанувальників, яких відчуженість вусатого лише вабить.

Забрали з вулиці

Знаменитому нині коту 13 років.

Степана підібрали на вулиці кошеням, коли йому було лише приблизно місяць.

Він живе зі своєю господинею Анною у звичайній багатоповерхівці в Харкові.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Як Степан став знаменитим

Коли у 2019 році Анна створила профіль у тіктоці, то навіть не підозрювала, що це принесе Степану світову славу. Як розповіла жінка Телеканалу Simon, ідея народилася випадково. Якось вона принесла додому піцу та поклала на стіл. Поруч на свій улюблений стілець сів Степан, але ароматна страва зовсім його не зацікавила. Господиня не змогла втриматись від спокуси, щоб не зафіксувати це на відео та не обпублікувати його. За доволі короткий термін ролик став вірусним і загалом зібрав майже 5 мільйонів переглядіів.

Після цього жінка почала публікувати ролики з коктейлями. Його непохитний вираз щоразу підкорював серця сотні тисяч користувачів. Кожен з них бачив у цьому погляді щось своє: сум, печаль, самотність чи байдужість. Але водночас Степан викликав в усіх лише усмішку.

Анна знімає Степана на телефон у повній тиші, а потім, щоб додати відео драматизму, накладає музику. Також господиня зізналася, що витрачає кругленьку суму на аксесуари та декорації: фірмові краватки і метелики, вази, живі екзотичні квіти та світломузику. Але поки на своєму контенті вона не заробляє.