Несподіваний парафіянин: у церкву Флориди завітав алігатор

У Флориді алігатор блукав храмом та ніяк не хотів його покидати. Пастору церкви довелося викликати спеціальні служби для того, щоб випровадити неочікуваного гостя.

У церкву Флориди завітав несподіваний парафіянин. Алігатор заповз через відчинені двері й почував себе дуже всередині храму дуже комфортно.

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Першим його побачив пастор храму, який надзвичайно здивувався появі неочікуваного гостя.

Особливий парафіянин / Фото Hindustan Times

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Пастор разом з алігатором / Фото Hindustan Times

Пастор церкви не розгубився та опублікував смішний допис на своїй сторінці у Фейсбук. "Коли алігатор з'являється у вашій церкві, але не готовий прийняти Господа", – йдеться у підписі, розміщеному поруч із постом.

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