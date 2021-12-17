Неслухняна панда втекла з вольєра на очах у відвідувачів зоопарку: кумедне відео

Нещодавно відвідувачі Пекінського зоопарку мали задоволення побачити панду-бешкетуна, який на очах у всіх виліз з вольєра. Ведмедику вдалося перелізти через майже 2-метровий паркан.

Самця панди, який скоїв втечу, звуть Мен Лан, йому 6 років. Що спонукало його подолати таку високу перешкоду – невідомо, але панді точно вдалося здивувати туристів. Деякі з них і зняли ведмедика на відео.

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Перелазив Мен Лан обережно та без поспіху, ніби то зважуючи кожен свій рух. Підкоривши собі огорожу, він опинився у перехідній території, що відділяє вольєр від зони для відвідувачів.

Ведмедик озирнувся довкола та роздивився людей. Але пробратися далі йому не вдалося – працівники зоопарку помітили втікача і за допомогою їжі заманили назад.

Самець панди переліз через паркан вольєра: дивіться відео

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Все закінчилося добре. Ані Мен Лан, ані люди не постраждали. Проте тепер в зоопарку планують укріпити огорожу вольєра, аби підвищити рівень безпеки та попередити схожі інциденти. ​

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