Не зміг пролізти у спеціальний отвір: кролик кумедно виламав дверцята
Джерело:ViralHog
Кролик намагався потрапити додому через спеціальний отвір, чим насмішив користувачів соціальних мереж. Люди почали активно поширювати відео.
Згідно з роликом, пухкий кролик намагався пролізти у спеціальний отвір в дверях. Проте пухнастий не зміг це зробити й виламав його.
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У коментарі під відео господарі зазначили, що кролика назвали Нельсон і йому тільки 8 місяців.
Дивіться відео: як кролик не зміг пролізти у спеціальний отвір
Кумедний вчинок розвеселив користувачів, тому вони активно залишали свої вдячні коментарі:
- "Цей кролик такий чарівно милий. Він не товстий, він просто пухнастий. Спасибі, що поділилися з нами цією милою мордочкою".
- "Наймиліший гризун".
- "Це так по-дитячому".
- "Великий кролик, але такий милий".
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Що відомо про кроликів
Існує близько 150 різних порід цих тварин. Вони розрізняються по забарвленню, розміру і способу життя. Декоративних кроликів утримують, як домашніх тварин, адже вони доброзичливі та не бояться людей.
Ці тварини постійно жують траву, що призводить до інтенсивного зношування зубів. Через вони ростуть у них протягом усього життя.Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.