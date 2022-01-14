Не зміг пролізти у спеціальний отвір: кролик кумедно виламав дверцята

Кролик намагався потрапити додому через спеціальний отвір, чим насмішив користувачів соціальних мереж. Люди почали активно поширювати відео.

Згідно з роликом, пухкий кролик намагався пролізти у спеціальний отвір в дверях. Проте пухнастий не зміг це зробити й виламав його.

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У коментарі під відео господарі зазначили, що кролика назвали Нельсон і йому тільки 8 місяців.

Дивіться відео: як кролик не зміг пролізти у спеціальний отвір

Кумедний вчинок розвеселив користувачів, тому вони активно залишали свої вдячні коментарі:

"Цей кролик такий чарівно милий. Він не товстий, він просто пухнастий. Спасибі, що поділилися з нами цією милою мордочкою".

"Наймиліший гризун".

"Це так по-дитячому".

"Великий кролик, але такий милий".

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Що відомо про кроликів

Існує близько 150 різних порід цих тварин. Вони розрізняються по забарвленню, розміру і способу життя. Декоративних кроликів утримують, як домашніх тварин, адже вони доброзичливі та не бояться людей.

Ці тварини постійно жують траву, що призводить до інтенсивного зношування зубів. Через вони ростуть у них протягом усього життя.

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