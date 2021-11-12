Не виганяв, а хотів гратися: пес неочікувано зустрів ведмедя на своєму дворі

Дженн Сарджент дізналася від сусідів, що її німецька вівчарка Джеймсон сам на сам у дворі з ведмедем. Пес не виганяв непрошеного гостя, а навпаки – хотів з ним грати.

Згідно з відео камери спостереження, собака бігав та стрибав навколо ведмедя. Такими діями чотирилапий хотів заохотити гостя пограти.

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Ведмідь спочатку став на задні лапи, проте швидко зрозумів, що пес не планує нападати й боротися не треба. Тоді нові знайомі почали бавитися на задньому дворі й згодом ведмідь пішов.

Господиня зізналася, що хоч це й виглядало кумедно, проте вона переживала за свого пса Джеймсона. Якщо раптом він почав би гавкати чи битися з ведмедем, то міг сильно постраждати.

Відео вийшло чудовим, але моєю головною емоцією було чисте полегшення. Я рада, що моїх маленьких дітей не було на вулиці, собака не постраждав, а ведмідь був у грайливому настрої,

– повідомила власниця пса.

"Джеймсон дійсно шукав його та хотів, щоб ведмідь повернувся і погрався ще. Зазвичай мій пес захищає територію і не такий грайливий із незнайомцями", – додала власниця.

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Дивіться відео: як пес грав з ведмедем