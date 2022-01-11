Не бачилися 20 років: як собака допоміг господарю возз'єднатися з рідними

Алфі Кітсон забрав до себе покинуту собаку, яку назвав Міллі. Завдяки особливим талантам чотирилапої, чоловік зміг воззʼєднатися з рідними, яких не бачив понад 20 років.

Міллі стала відомої завдяки своїй звичці збирати сміття під час прогулянки та викидати його до смітника. Через це чотирилапа часто ставала героїнею новин, що допомогло Алфі Кітсону знайти брата Дейва та сестру Енн.

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Відомо, що на початку 2000-х років Алфі поїхав жити в Іспанію. Проте після переїзду не зміг знайти контактів своїх родичів.



Міллі з Алфі / Фото SWNS​

"Ми всі народилися і виросли у Герефорді. Але потім я поїхав до Іспанії, а мої брат із сестрою також змінили місце проживання. У результаті наші шляхи просто розійшлися. Я повернувся до Англії 18 місяців тому, бо моя дружина захворіла. Проте тільки недавно дізнався, що весь цей час мене намагалася знайти сестра", – пригадав Алфі Кітсон.

Коли чоловік Енн дивився сюжет про Міллі, він побачив там Алфі. Це й допомогло знайти адресу давно втраченого брата.

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"Якось я повернувся додому і побачив там мою сестру. Це було справжнє диво. Потім вона зв'язалася з моїм братом Дейвом. Минулого тижня ми втрьох нарешті зустрілися і разом прогулялися з Міллі", – зазначив Алфі.

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