Прожила майже 15 років: на Київщині помер найстаріший ротвейлер в Україні

У Київській області померла собака Джульєтта – рекордсменка-довгожителька. Її офіційно визнали найстарішим собакою породи ротвейлер в Україні.

Про щемливу втрату повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Вона додала, що рекорд зафіксували 10 березня, а вже наступного дня Джульєтти не стало.

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Не стало рекордсменки-довгожительки Джульєтти

Як повідомила Вєтрова, Джульєтта була офіційно визнана найстарішим собакою породи ротвейлер. Вона прожила 14 років 10 місяців і 11 днів. На жаль, рекордсменка довгожителька померла наступного дня після того, як зафіксували рекорд. Також вона кілька тижнів не дожила до свого 15-річчя.

Вєтрова пояснила, що для ротвейлера такий вік – це досягнення, адже ця порода не належить до довгожителів.

Рекорд був зареєстрований нами у місті Вишгород під Києвом кілька днів тому. Їй вже було важко ходити, але Жулі все ж піднялася на зустріч гостям і положила свою важку голову мені на коліна… Жулі все життя прожила в любові й турботі своїх господарів, сім'ї Кутових. Вони написали мені: "Жулі важко назвати собакою. Жулі – як людина, наша людина...",

– написала Вєтрова у мережі.

Керівниця Національного реєстру рекордів України додала, що вже не вперше реєструє рекорди тривалості життя тварин, тому вона з впевненістю наголосила – такий поважний вік є результатом турботи та піклування господарів.

"Заради того, щоб показати, якою є справжня любов людини до тварини, ми й реєструємо такі рекорди", – додала Вєтрова.

Також вона опублікувала спільну світлину з Джульєттою.



Ротвейлер Джульєтта, яка стала рекордсменкою / Фото Лана Вєтрова

Що відомо про Джульєтту

Лана Вєтрова 8 березня анонсувала, що 10 березня буде зафіксовано рекорд собаки-довгожительки породи ротвейлер. Вона розповіла, що мовиться про Джульєтту, яка прожила майже 15 років. До слова, це умовно 87 людських років.

Жулі – велика, грізна собака з серцем та душею маленької дитини. Вона любить охороняти все своє – членів родини, двір і все, що в цьому дворі є,

– саме так тоді схарактеризувала собаку Лана Вєтрова.

До 8 років Джульєтта була активною, але згодом у неї з'явилися проблеми зі здоров'ям. На жаль, вона мала хворі суглоби й протягом останнього часу їй було важко ходити. Господарі продовжували про неї піклуватися – давали вітаміни та протизапальні засоби.