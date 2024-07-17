Найрідкісніший кит у світі: у Новій Зеландії викинулася на пляж неймовірна істота

На півдні Нової Зеландії на берег викинувся ременезуб лопатозубий кит. Це найрідкісніший вид китів у світі, досі відомо лише про 6 особин цих ссавців.

Тварина померла за день або за два до того, як її знайшли на пляжі. Як відомо, його жодного разу не бачили живим.

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Найрідкісніший у світі кит викинувся на пляж Нової Зеландії

4 липня співробітники Департаменту отримали повідомлення про те, що до берега річки Таярі прибило дзьобатого кита розміром приблизно 5 метрів. При подальшому дослідженні було встановлено, що це самець лопатозубого кита. Цей вид залишається значною мірою загадковим: з 1800-х років вчені зафіксували лише 6 його спостережень, 5 з них – у водах Нової Зеландії.

Якщо інформація підтвердиться, це буде перший знайдений екземпляр цього виду, який можна дослідити. Можна буде препарувати його, скласти карту спорідненості з іншими видами, дізнатися про його харчування і, можливо, знайти підказки про те, де він мешкає,

– йдеться у повідомленні.

Генетичне тестування для підтвердження ідентифікації кита може зайняти кілька місяців. Зразки ДНК кита були передані до Оклендського університету, відомого як куратор новозеландського архіву тканин китоподібних.

Про істоту відомо зовсім трохи

Загалом було виявлено 6 ременезубів лопатозубих. На жаль, неушкоджені були поховані до того, як можна було провести аналіз ДНК для підтвердження їхньої ідентичності. В результаті вчені не змогли продовжити дослідження цих знахідок.



Найрідкісніший у світі кит викинувся на пляж Нової Зеландії / Фото New Zealand Department of Conversation

Перші кістки лопатозубого були знайдені в 1872 році на острові Пітт у Новій Зеландії. Пізніше в 1950-х і 1986 роках були знайдені додаткові рештки, що призвело до секвенування ДНК у 2002 році, яке підтвердило, що всі 3 екземпляри належали до одного виду лопатозубого носорога.

Однак дослідники не змогли визначити, чи вимер цей вид. Тоді у 2010 рік двох загиблих лопатозубих було знайдено на пляжі в Новій Зеландії, але подальші дослідження виявилися знову неможливими.

Ременезуб лопатозубий – вид ссавців з родини дзьоборилові ряду китоподібні. Вчені досі не знають, скільки їх взагалі існує, чим вони харчуються і де саме живуть у південній частині Тихого океану. Ці істоти в пошуках їжі занурюються дуже глибоко, а на поверхню спливають рідко.