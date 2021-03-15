Які собаки найпопулярніші в різних країнах: карта

Британська асоціація собаківників склала незвичайну карту. Вони дослідили те, які собаки є найпопулярнішими в різних країнах світу.

За основу для рейтингу порід собак взяли пошукові запити у соціальних мережах, а також кількість переглядів статей у Вікіпедії. Звісно, це дослідження не є науковим. Ймовірно, люди часто шукають інформацію про ті породи, які мріють утримувати, але не мають змоги.

До теми Старші за піраміди: 5 найдавніших порід собак у світі



Найпопулярніші породи собак в Європі / Фото Householdquotes

Українцям дісталися добермани. Навряд чи в Україні багато доберманів, але саме цих собак найбільше шукають користувачі мережі.



В Україні найбільше шукають доберманів / Фото Belanta

Цікавими стали результати у Великій Британії. Громадяни цієї країни найчастіше шукають собак кокапу. Це нова порода, що є сумішшю кокер-спанієля і пуделя. Дивно, що мешканці острівної країни більше зосередилися на кокапу, аніж на традиційних бульдогах та коргі.



Кокапу стали найпопулярнішими в Британії / Фото Vsesobaki

Японці найбільше шукали старовинну породу сіба-іну, що походить з цієї країни. Серед австралійців також популярна їхня традиційна бордер-колі, яка є незамінною у випасанні овець.



Найпопулярніші породи собак у світі / Фото Householdquotes

В Італії, Індії та Канаді популярні золотисті ретривери, а Південній Америці та Африці – німецькі вівчарки, ротвейлери й бультер'єри.

Вам сподобається Ці кошенята злочинно маленькі: милі фото крихітних тварин

Улюбленим псом мешканців США, традиційно, став золотистий ретривер.



Однією з найпопулярніших собак стала австралійська вівчарка / Фото Hvost.news

ротвейлер та австралійська вівчарка. Другі за популярністю – золотистий ретривер та німецька вівчарка.