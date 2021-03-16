Найкращі собаки 2020 року: відео, що не залишає байдужим

Популярний ресурс We rate dogs пропонує власникам опублікувати фотографії своїх собак. Користувачі мережі оцінюють красу та кумедність тварин.

Власники ресурсу змонтували курйозне та зворушливе відео – підсумок про "найкращих" собак минулого року. Якщо прагнете розважитися та підняти собі настрій – обов'язково подивіться його.

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У відеоролику показали багато кумедних тварин / Фото We rate dogs

У публікації показані кумедні тварини, які заважають своїм господарям працювати й вимагають, щоб їх гладили й пестили без кінця.

Автори відео згадали про проблеми тварин, що виникли через пандемію коронавірусу та пожежі в Австралії.



Собаки – дуже кумедні та зворушливі тварини / Фото We rate dogs

У ролику показали собак, які погано ловлять м'ячики, ненавидять сміттєві баки й кепсько тримають рівновагу, через що виглядають дуже кумедно.



Цього лабрадора врятували у Мексиці / Фото We rate dogs

Автори згадали зворушливу історію лабрадора, якого врятували під час повені у Мексиці. І ще безліч милих і щемливих історій про цих чудових тварин.



Пес, який насолоджується музикою / Фото We rate dogs

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Публікацію переглянули майже 6,5 мільйонів користувачів.

Подивіться відео про найкращих собак 2020 року й ви: