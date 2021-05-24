Новий рекордсмен: за скільки продали найдорожче цуценя породи бордер-колі

Цуценя має рідкісне забарвлення та блакитні очі. А ще песик дуже розумний, швидко навчається й скоро буде допомагати своєму власнику пасти худобу.

Дівчинку на прізвисько Лессі продали за рекордних 7 600 фунтів (10 тисяч доларів – 24 канал). Лессі стала найдорожчим недрисерованим цуценям цієї породи.

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Лессі з мамою та іншими цуценятами / Фото Glen Minikin

Дорослу собаку породи бордер-колі, яка вміє пасти худобу, можуть продати в декілька разів дорожче. Раніше самку на прізвисько Кім продали за 27 тисяч фунтів і вона також стала рекордсменкою.

Цуценя Лессі народилося на фермі у Північному Йоркширі, Велика Британія. Песик має рідкісне забарвлення: коричневу шерсть та блакитні очі. Саме тому новий власник придбав її за кругленьку суму.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®



Цуценя швидко вчиться / Фото Glen Minikin

Лессі ще не вміє пасти овець та іншу худобу. Але вона дуже розумна й миттєво розуміє, що від неї хочуть.

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Бордер-колі вважають найрозумнішою серед усіх порід. Вони допомагають випасати свійських тварин в усьому світі.