Найдорожче ягня продали в Ірландії: скільки воно коштувало
Джерело:BBC
7-місячне ягня стало найдорожчим бараном в країні після того, як його продали на аукціоні. Продавець ягняти шокований сумою, яку йому вдалося отримати.
Ягня придбали за 44 тисячі євро (близько 1,5 мільйона гривень). Попередній баран-рекордсмен обійшовся власникам у 38 тисяч євро.
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Продавцем ягняти породи суффолк був селекціонер округу Донегал Річард Томпсон. А купив тварину консорціум фермерів Північної Ірландії.
Ягня є особливим представником своєї породи / Фото BLESSINGTON MART
Власник баранчика очікував, що йому добре заплатять за тварину, але на таку суму не розраховував.
Я очікував хороших грошей, але не таких, – розповідає він.Подбайте про здоров'я вашого домашнього улюбленця разом із високоякісним харчуванням від Purina®, що стане відмінною основою його щоденного раціону.
Фермер із Донегала займається розведенням овець із 2015 року. Він розуміє, що ягня є особливим.
Він був тим, що всі шукали, всі намагалися розводити. У нього була інша кровна лінія, – ділиться Томпсон.
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