Найдорожче ягня продали в Ірландії: скільки воно коштувало

7-місячне ягня стало найдорожчим бараном в країні після того, як його продали на аукціоні. Продавець ягняти шокований сумою, яку йому вдалося отримати.

Ягня придбали за 44 тисячі євро (близько 1,5 мільйона гривень). Попередній баран-рекордсмен обійшовся власникам у 38 тисяч євро.

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Продавцем ягняти породи суффолк був селекціонер округу Донегал Річард Томпсон. А купив тварину консорціум фермерів Північної Ірландії.



Ягня є особливим представником своєї породи / Фото BLESSINGTON MART

Власник баранчика очікував, що йому добре заплатять за тварину, але на таку суму не розраховував.

Я очікував хороших грошей, але не таких, – розповідає він.

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Фермер із Донегала займається розведенням овець із 2015 року. Він розуміє, що ягня є особливим.

Він був тим, що всі шукали, всі намагалися розводити. У нього була інша кровна лінія, – ділиться Томпсон.

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