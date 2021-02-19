Найдорожча у світі: чому вівчарку продали майже за 40 тисяч доларів

За рекордну суму продали пса породи бордер-колі з Великої Британії. Собака має унікальний інтелект і здатна допомагати своєму новому власнику у господарстві.

Собака на прізвисько Кім потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найдорожча вівчарка у світі. Її купили на онлайн-торгах за рекордну суму: 38,8 тисяч доларів.

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Однорічна бордер-колі з міста Долгеллау, що у Великій Британії, має унікальний інтелект. Колишній власник, фермер Дьюла Дженкінс заявив, що рівень її розвитку відповідає рівню трирічної вівчарки.

Вона робила все. Пасла худобу й овець. Була готова до будь-яких випробувань й роботи на фермі, – коментує чоловік.

Бордер-колі – собака службової породи, яка була виведена для того, щоб пасти овець. Звідси й друга назва цієї породи – вівчарка.

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Попередньою найдорожчою вівчаркою у світі була собака на прізвисько Хенна. Її продали у жовтні минулого року за 25 тисяч доларів.