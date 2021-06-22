Мурахи як домашні улюбленці: незвичні історії вирощування вдома та на фірмі

Колонії мурах замість котів чи собак стають дедалі популярнішими. Адже вони живуть у формікаріях злагоджено та тихо. Студент-біолог та фермер розповіли, що кожна мурашина ферма працює наче єдиний організм.
Серед їхніх переваг німецький студент-біолог Бенедикт Раштеттер також називає й те, що за ними дуже цікаво спостерігати. Він мурах вивчає з дитинства.
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Чіткий розподіл ролей
Мурахи займають провідне місце серед комах за ступенем злагодженості – їхні невеликі групи працюють наче єдиний організм. У їхніх колоніях діє чіткий розподіл ролей:
- є королева-матка, яка відкладає яйця;
- її вартові, що відповідають за безпеку цариці;
- солдати, які готові померти за суспільство;
- трудівники, які працюють, не розгинаючи спин;
- добувачі, що забезпечують все товариство їжею.
Мурашину ферму можна створити навіть самотужки. Для цього потрібно придбати одну чи кілька маток з трудівниками та личинками. Зазвичай їх продають в пробірках. Після цього комах вдома варто розмістити у формікарій.Довідка. Формікарій – це спеціальний герметичний тераріум землею чи піском для життя мурах. Він прозорий, що дозволяє господарям спостерігати за комахами – як вони прокладають тунелі, створюють гнізда, транспортують їжу та утилізують відводи.
Мають терапевтичний ефект
Студент факультету біології та охорони навколишнього середовища Грайфсвальдському університету Бенедикт Раштеттер розповідає, що вивчає мурах з дитинства. Формікарії займають у його домі цілу кімнату.
Спостерігати за мурахами дуже цікаво. Для мене це свого роду медитація,
– розповів Бенедикт.
Каже, що люди навіть не уявляють, наскільки захоплююче його хобі – для розуміння "варто просто спробувати".
Та не радить заводити екзотичні види, бо вони потребують особливих умов взимку. Ба більше, якщо втечуть в природу – можуть порушити екосистему.
"Король мурах"
Підприємця з Берліна Мартіна Себеста часто називають "королем мурах", адже він вже понад 20 років продає мурашині ферми.
- Це єдине велике підприємство такого типу на всю Німеччину.
- Загальна площа його приміщень – понад 1000 квадратних метри.
- У ньому працюють понад 20 людей – це фахівці по догляду за мурашниками, склярі і фахівці з технології пластмас, продавці, логісти, розробники, а також управлінський персонал.
Почалось все ще у 5-річному віці – він зацікавився мурахами, спостерігав за ними в саду. Згодом поселив мурах в акваріумі – фотографував їх та робив записи. Цю інформацію публікував на сайті. Багато людей зацікавились темою, залишали позитивні відгуки.
І з часом я зрозумів, що хочу зробити це хобі справою свого життя,
– каже чоловік.
Він їздив у Латинську Америку, Африку, Азію, Австралії – спілкувався з колекціонерами мурах. Тепер у Мартіна багато контактів.Подбайте про здоров'я вашого домашнього улюбленця разом із високоякісним харчуванням від Purina®, що стане відмінною основою його щоденного раціону.
Підприємець каже, що з кожним роком попит на мурах збільшується. Зазвичай на фермі 20 – 30 тисяч мурашиних колоній. Та зараз менше – через пандемію неможливо поїхати, щоб купити нові. До речі, колонії бувають дуже різні.
Є зовсім маленькі – з кількох комах, які поміщаються в жолуді. А є великі, які роблять гнізда площею 50 квадратних метрів і 8 метрів в глибину – фактично це ціла квартира,
– пояснив підприємець.
Мурахи можуть роками жити в одному формікарії / Фото Picture Alliance
Для підприємства важливо створити умови, щоб в комах було достатньо місця для руху та розвитку колонії, адже тривалість життя деяких комах – від кількох й до понад десятка років. Для цього використовують просторі формікарії.
Купують мурашині ферми різні люди – від дітей до пенсіонерів, а також для артпроєктів, кіно- і телестудії, лікарської практики, адвокатських бюро, зоопарків, університетів та шкіл. Все тому, що людям цікаво.
"Ось, наприклад. Діаметр отвору, через який мурахи потрапляють у своє гніздо, – орієнтовно 5 міліметрів. Але в міру того, як до нього наближається група мурах, які несуть знайденого великого жука, отвір розширюється до 13 міліметрів. Тобто вони якимось чином повідомляють побратимам, що у них велика здобич. Але як? Відповідь на це питання поки не знайшли", –каже Мартін.
Мартін каже, що комах люблять як дорослі, так й діти / Фото Picture Alliance
Небезпечні види
Вчені університету Лозанни встановили, що непропорційно часто в інтернеті продають інвазійні види. Якщо так триватиме, то вони поширяться у світі. Це серйозна загроза екології. Та Мартін запевняє, що він не займається такими видами.Зверніть увагу! Інвазійні види – це чужорідні види, що мають здатність до експансії. Це є загрозою та флорі та фауні екосистем. Адже вони конкурують з корінними видами за екологічні ніші, спричиняючи загибель місцевих.
До речі, через комерційну діяльність людини існує 5 видів мурах, які включили до списку 100 найнебезпечніших інвазійних організмів, які згубно впливають на екозв'язки корінних видів.