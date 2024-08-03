Винні їхні "найкращі друзі": мозок собак невблаганно зменшується

Мозок домашніх собак значно зменшився порівняно з їхніми дикими предками – сірими вовками. Цей висновок викликає занепокоєння щодо довгострокового впливу одомашнення на когнітивні здібності собак. Дослідники припускають, що вплив людини може відігравати значну роль у цих драматичних змінах.

Нещодавнє дослідження, проведене угорськими вченими, показало, що мозок домашнього собаки значно менший, ніж у сірого вовка. Припускають, що таке зменшення розміру мозку може бути пов'язане з адаптацією домашніх собак до простіших умов життя, які вимагають меншої когнітивної активності порівняно з їхніми дикими побратимами.

Читайте також Не коти та собаки: який ссавець найбільше продається у світі

Мозок собак невблаганно зменшується

Дослідники застерігають, що вплив людини – не єдиний фактор, який потенційно може впливати на популяції тварин, адже існують й інші, поки що не визначені, чинники, які також відіграють важливу роль. Хоча специфіка залишається непідтвердженою, встановлено, що природні явища, такі як сплячка, можуть призвести до зменшення розміру мозку серед диких видів.

Відомо, що собаки є видом псових і були одомашнені людьми близько 15 000 років тому, тоді ж їхні шляхи з диким предком, сірим вовком, розійшлися. Сьогодні у світі існує близько 400 порід собак, але загальна їхня закономірність є такою, що відносний розмір мозку у тварин значно зменшився, якщо порівняти з вовками. Попри те, що вчені не заперечують наявність інших чинників, одним із основних серед ветеринарів і дослідників все ж вважається одомашнення людиною.

Домашні собаки стикаються з меншою кількістю когнітивних викликів, ніж дикі, що призводить до поступового зниження потужності їхнього мозку. Дослідження підкреслює, що в той час, як диким собакам доводиться вирішувати складні завдання, такі як пошук їжі, ухиляння від хижаків та пошук партнерів, домашні собаки живуть у менш складному середовищі, що з часом може вплинути на їхні когнітивні здібності.

Як проводили дослідження?

У новому дослідженні вчені вивчили розміри мозку і тіла 25 видів собак, включаючи домашню собаку (Canis familiaris), сірого вовка (Canis lupus) і єнотоподібного собаку (Nyctereutes procyonoides). Результати показують, що домашні собаки мають значно менший розмір мозку порівняно з їхнім диким предком, сірим вовком.



3D-модель мозку собаки, заснована на КТ-скануванні з високою роздільною здатністю / Фото László Zsolt Garamszegi

Домашні собаки мають відносно великий мозок у порівнянні з іншими видами. Зокрема, єнотоподібний собака виявився "яскраво вираженим винятком" щодо розміру мозку. Попри чималенький розмір тіла, цей унікальний вид має надзвичайно малий мозок, що може бути пов'язано з його звичкою до зимової сплячки.

За словами дослідників, тривалі періоди позбавлення їжі, наприклад, під час сплячки, можуть перешкоджати розвитку більшого мозку через значні енергетичні потреби, пов'язані з мозковою діяльністю. Автори дослідження дійшли висновку, що як сплячка, так і сон сприяють зменшенню розміру мозку у собак.