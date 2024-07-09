Не все так однозначно: ветеринари розповіли про те, чи можна цілувати домашніх тварин

Більшість з нас не уявляє життя без улюблених домашніх тварин – найчастіше собак і кішок. Дуже часто важко не обійняти і не поцілувати цих милих створінь. Однак в цьому питанні є дещо важливе для кожного господаря.

Ветеринари радять, що хоча цілувати своїх домашніх улюбленців загалом безпечно, вкрай важливо переконатися, що вони здорові, і вжити необхідних заходів обережності. Оскільки тварини можуть бути переносниками інфекції, слід бути впевненими, що поцілунок не стане трагічним.

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Чи можна цілувати домашніх тварин?

У нещодавніх рекомендаціях експерти підтвердили, що домашніх тварин можна цілувати за умови дотримання належних заходів гігієни та комфорту. Вкрай важливо переконатися, що тварина перебуває у доброму стані здоров'я, а також суворо дотримуватися особистої гігієни, оскільки зоонозні захворювання можуть передаватися між людьми і тваринами.

Експерти також наголосили на важливості запобігання алергічним реакціям у домашніх тварин, зазначивши, що такі речовини, як губна помада та парфуми, потенційно можуть викликати такі реакції.

Вихованець може сприйняти широку посмішку як вищир. Також тварині може не сподобатися жувальна гумка з м'ятним чи цитрусовим смаком,

– йдеться у повідомленні.

Прояви прихильності до тварин повинні поєднуватися із забезпеченням комфорту для них. Зокрема, коти позитивно реагують на певні форми тактильної взаємодії. Дослідження показують, що котам подобається, коли їх цілує неголена людина, оскільки шорстка текстура імітує анімалістичний дотик.



Чи можна цілувати домашніх тварин / Фото Unsplash

У Великій Британії власники домашніх тварин пішли ще далі. Вони не лише цілують своїх улюбленців, але й практикують так зване "вилизування". Для цього був розроблений спеціальний силіконовий язик, який дозволяє господарям імітувати процес лизання. Ветеринари повідомляють, що коти демонструють високий рівень задоволення від такої взаємодії.

Правила гігієни та утримання домашніх тварин, які можуть знизити ризик захворювань

Мийте руки після гри з домашнім улюбленцем і після того, як користувалися підстилкою, іграшками або прибирали фекалії.

Не дозволяйте домашнім тваринам облизувати вам обличчя або відкриті рани.

Наглядайте за маленькими дітьми, коли вони граються з домашніми тваринами, і коли миють руки після гри з домашніми тваринами.

Надягайте рукавички під час заміни лотків для туалету або чищення акваріумів.

Не допускайте домашніх тварин на кухню.

Також необхідно не забувати про профілактичні візити до ветеринара та щеплення. Якщо ви бачите, що улюбленець погано почувається, то краще терміново звернутися до лікаря, бо від цього може залежати й ваше самопочуття.