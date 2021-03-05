У Таїланді затонуло судно: як моряки врятували з нього 4 кошенят

Біля берегів Таїланду сталася аварія морського судна: воно почало тонути, та ще й загорілося. Окрім людей, на борту були кошенята. Усім пощастило залишилися живими й майже неушкодженими.

Поблизу берегів острова Ко Аданг у Таїланді затонуло судно. На ньому було 8 членів екіпажу. Людям вдалося врятуватися. Екіпаж стрибнув у море, а там його підібрав рибацький човен.

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Пізніше на місце аварії прибули моряки Військово-морських сил Таїланду. Вони мали перевірити, чи не стався витік нафти. Військові роздивлялися затонуле судно з безпечної відстані за допомогою камери. Аж раптом побачили кошенят, які перелякано притислися один до одного. Малюки сиділи на балці.



Героїчний моряк врятував кошенят / Фото PO1 Wichit Pukdeelon

Один з моряків одягнув рятувальний жилет і миттю кинувся на допомогу тваринам. Судно продовжувало горіти, але кошенятам пощастило – вони сиділи далеко від епіцентру пожежі.

Рятівник брав кошенят по одному і на власних плечах перевозив їх на корабель військових. Зараз малюкам нічого не загрожує – їх забрали на острів Ко Ліпе, де розташований командний пост ВМС Таїланду.