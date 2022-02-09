У місті Голден зібралися сотні голден-ретриверів: з якою метою

Усіх цих песиків зібрали, щоб відзначити День золотистого ретривера. Хвостатим учасникам подарували смачні та корисні подарунки, а ще – зробили сотні фото на пам'ять.

Щороку в Колорадо збираються сотні милих собак, щоб святкувати своє "професійне свято". Цьогоріч туди приїхали близько 2000 собак із власниками.

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Фото заходу вражають



Усі учасники свята / Фото Andy Cross, The Denver Post

Свято під назвою "Голдени в Голдені" (Goldens in Golden) приурочили до Національного дня золотистого ретривера. Учасникам свята дали яскраві подарунки: миски для собак та іграшки, що сподобаються песикам.



Усі отримали подарунки / Фото Andy Cross, The Denver Post

Також собакам та їх власникам запропонували насолодитися спілкуванням та іграми й зробити фото на пам'ять у спеціальній фотозоні.



Ретривери спілкуються / Фото Andy Cross, The Denver Post

Що відомо про місто Голден

Це невелике місто в окрузі Джефферсон, штат Колорадо. У містечку мешкає 18 867 осіб. Голден заснували під час "золотої лихоманки", що сколихнула США. Своєю назвою воно завдячує золотошукачу з США, якого звали Томас Л. Голден.

Джерело: Це невелике місто в окрузі Джефферсон, штат Колорадо. У містечку мешкає 18 867 осіб. Голден заснували під час "золотої лихоманки", що сколихнула США. Своєю назвою воно завдячує золотошукачу з США, якого звали Томас Л. Голден.Джерело: Вікіпедія

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