У місті Голден зібралися сотні голден-ретриверів: з якою метою
Джерело:Denverpost
Усіх цих песиків зібрали, щоб відзначити День золотистого ретривера. Хвостатим учасникам подарували смачні та корисні подарунки, а ще – зробили сотні фото на пам'ять.
Щороку в Колорадо збираються сотні милих собак, щоб святкувати своє "професійне свято". Цьогоріч туди приїхали близько 2000 собак із власниками.
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Фото заходу вражають
Усі учасники свята / Фото Andy Cross, The Denver Post
Свято під назвою "Голдени в Голдені" (Goldens in Golden) приурочили до Національного дня золотистого ретривера. Учасникам свята дали яскраві подарунки: миски для собак та іграшки, що сподобаються песикам.
Усі отримали подарунки / Фото Andy Cross, The Denver Post
Також собакам та їх власникам запропонували насолодитися спілкуванням та іграми й зробити фото на пам'ять у спеціальній фотозоні.
Ретривери спілкуються / Фото Andy Cross, The Denver Post
Що відомо про місто Голден
Це невелике місто в окрузі Джефферсон, штат Колорадо. У містечку мешкає 18 867 осіб. Голден заснували під час "золотої лихоманки", що сколихнула США. Своєю назвою воно завдячує золотошукачу з США, якого звали Томас Л. Голден.
Джерело: Вікіпедія
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