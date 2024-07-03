Місія здійсненна: у Шотландії успішно рятують від вимирання наймиліших диких кошенят

Минулого року 19 диких котів, вирощених у неволі, були випущені на волю в Національному парку Кернгормс у Шотландії в рамках значної природоохоронної акції. Ця ініціатива є частиною проєкту "Врятувати диких котів", який очолює Королівське зоологічне товариство Шотландії.

Проєкт спрямований на відновлення зникаючої шотландської популяції європейського дикого кота (Felis silvestris silvestris). Дослідники виявили, що принаймні дві самки народили чарівних дитинчат – їх вдалося спіймати на камеру.

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У Шотландії рятують від вимирання наймиліших диких кошенят

Тепер команда вперше помітила, що щонайменше двоє з випущених самок диких кішок народили потомство — появу матерів з дитинчатами було знято на камеру.

Ми підозрювали, що дитинчата з'явилися на світ, оскільки поведінка самок, зокрема рухи й активність, різко змінилися. Однак у вчених не було підтверджень, поки кадри з кошенятами не були зняті камерами,

– каже Кері Ленгридж з Saving Wildcats.

Дослідники досягли перших успіхів у відновленні популяції, в основному завдяки підтримці місцевих фермерів, рейнджерів та громади. Згодом команда спостерігала і знімала новонароджених кошенят, що стало важливою віхою в їхніх зусиллях зі збереження популяції.

Батьки дитинчат залишається невизначеними, але вчені сподіваються, що вони були народжені самцями того ж виду. Однак існує ймовірність, що самки могли схреститися з домашніми котами. Таке схрещування становить найбільшу загрозу для виживання популяції диких котів у Шотландії, застерігають експерти.

У кількох самок диких шотландських кішок з'явилися дитинчата: дивіться відео

За словами співавтора дослідження, доктора Хелен Сенн, вченим трекери показують, що дві самки стикалися з самцями диких кішок, проте їхнє батьківство досі офіційно не підтверджено. Коли дитинчата трохи підростуть, учені спробують узяти зразки ДНК, щоб встановити батьківство.

Чому вони під загрозою?

Колись дикі кішки були широко поширені в Шотландії: вони вперше прибули сюди з материкової Європи близько 9000 років тому. Однак, втрата середовища проживання і полювання призвели до зниження чисельності диких кішок вже до кінця 19 століття, а в наступному столітті схрещування і поширення хвороб від здичавілих домашніх кішок призвели до того, що популяція опинилася на межі зникнення.

До 2019 року вважалося, що шотландська дика кішка перебуває на межі зникнення в дикій природі.

За словами Сенн, сьогодні є надія, що народження кошенят у природному середовищі існування стане першим у низці успішних кроків з відновлення популяції. Ці народження демонструють, що процес розведення диких кішок для випуску в дику природу працює, оскільки випущені тварини навчилися полювати та виживати. Таким чином вчені сподіваються, що незабаром популяція шотландських кішок зможе відновитися.