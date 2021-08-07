Міфи про собак: 5 поширених помилок, які допускає майже кожен власник

Чимало інформації, яку ми знаємо про песиків, є застарілою, або неправдивою. Дізнайтеся, у які вигадки про улюбленців пора перестати вірити.

Канал у тіктоці під назвою Knowledgesaurus руйнує поширені міфи про песиків. Дізнайтеся, які знання більше не актуальні.

Дізнайтеся Кіт з притулку чи вулиці: що потрібно знати перш, ніж заводити нового улюбленця

Міф 1. 1 людський рік = 7 собачих років



За перший рік пес виростає до майже дорослого стану / Фото Unsplash

Насправді усе не так. Перший рік життя песика дорівнює 12 – 15 людським рокам. Другий – ще близько 10. А далі пес щороку старішає на 4 – 5 "людських" років. Це залежить від породи, ваги собаки й інших факторів.

Міф 2. Собаки бачать світ чорно-білим

Цей міф давно спростовано. Так, песики не бачать усіх відтінків, однак вони розрізняють відтінки жовто-синьої шкали кольорів.

Міф 3. Якщо пес їсть траву, то він хворий

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут



Собаки можуть їсти траву від нудьги / Фото Unsplash

Часто собаки вживають траву, бо хочуть почистити шлунок, наситити організм вітамінами, або їм просто нудно й вони намагаються себе розвеселити. Хоча хворі тварини також вживають траву.

Міф 4. Рот собаки чистіший, аніж людський

Люди почали думати так, бо песики зализують свої рани, щоб ті швидше заживали. Але рани гояться через те, що зализуванням песики стимулюють кровотік. А ось бактерій у собачому роті точно дуже багато.

Вам сподобається Розумний пес палко вболіває за вершників на Олімпіаді-2020: відео

Міф 5. Собаки не відчувають провину



Собаки можуть почуватися винними й сумувати через це / Фото Unsplash

Навіть якщо ваш пес не виглядає винуватим, він може відчувати провину й бути в пригніченому стані через це.