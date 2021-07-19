Заспокоїти нерви: мережу підкорює миле відео, на якому стрижуть овечок

Порція гарного настрою вранці гарантована, якщо ви переглянете це відео із вівцями. Тварин не стригли дуже довго, а тому їх шерсть перетворилася на суцільний килим, від якого потрібно було негайно позбутися.

Від занадто довгої та кошлатої шубки страждають не тільки вівці, а й навіть лами. Тільки подивіться, якими красунями стали ці тваринки після стрижки й інших гігієнічних процедур.

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Доля тваринок, що так сильно заросли вовною, складалася не надто щасливо. Більшість із них довго блукали вулицями або лісами й стригти їх було нікому.

Але їм пощастило, адже вони потрапили в добрі руки волонтерів. Після того, як вівці позбуваються кілограмів скуйовдженої шерсті, у них починається нове життя – радісне та здорове.



Волонтерка показує, скільки шерсті зістригла з тварини / Скриншот

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Відео із порятунком овечок підкорило мережу й назбирало 16 мільйонів переглядів.

Подивіться відео про стрижку овець