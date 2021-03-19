Ідеальне меню для кота-гурмана: де взяти різноманіття текстур та смаків

Деякі коти дуже вибагливі у виборі їжі. Уже втомилися раз по раз відшукувати щось нове для пухнастого вередуна? Ділимося простим секретом. Ваш кіт завжди буде ситий і задоволений, а ви – спокійні за здоров'я свого улюбленця.

Привіт! Я – кіт Гурме, і моя робота – насолоджуватися життям. Моя Людина чудово розуміє: смачний та різноманітний корм робить мене щасливим. Тому завжди тішить мене чимось новеньким.

Дбати про тих, кого любиш, – така насолода! Якщо корм мені смакує, я радію всією своєю котячою душею. А моя Людина радіє разом зі мною, адже корм до того ж повнораціонний, тобто містить всі необхідні вітаміни та мінеральні речовини.

Моя Людина також любить смачно попоїсти, але не завжди має змогу готувати щось вишукане. У мене немає такої проблеми, адже я маю Gourmetтм – розкішні різноманітні страви на кожен день.

Я так і не вирішив, якому саме Gourmetтм віддати перевагу:

паштету,

ніжним биточкам,

Соусу Де-Люкс,

шматочкам у паштеті,

"Натуральним рецептам".

Мені купують баночки з різними текстурами й смаками. Їсти їх по черзі – м-м-м... смакота!

Якщо ви не певні, що саме сподобається вашому котові, дайте йому продегустувати різні страви від Gourmetтм. Він сам обере – одну чи кілька – на свій смак.

Gourmetтм Gold

Я просто обожнюю цю серію, багату на різні смаки й текстури! Щодня я можу обирати серед ніжних текстур, до яких входять: Паштет, "Ніжні биточки", Соус Де-Люкс, Шматочки в паштеті, "Подвійне задоволення" та Шматочки в підливі.

Всі рецепти Gourmetтм Gold доступні у форматі 85 грамів, що допомагає зберігати надзвичайний смак кожного рецепту.

Паштет

Звісно, я полюбляю паштет. А хто ж його не любить? Паштет – рецепт, що здатен вразити навіть справжнього гурмана. Моя Людина дає мені змогу обирати паштети Gourmetтм Gold з телятиною, куркою, тунцем, індичкою або кроликом. Усі смаки дуже вишукані, а також приготовані з турботою і я отримую від них справжнє задоволення.

"Ніжні биточки"

Я справжній кулінарний поціновувач і обожнюю різноманітність у стравах. Саме тому моя Людина завжди шукає нові комбінації та рецептури, щоб дивувати й задовольняти мій вишуканий смак.

Ось чому Gourmetтм Gold створив "Ніжні Биточки", смачну лінійку, приготовану з високоякісних інгредієнтів з текстурою биточків, де делікатно нарізані шматочки м'яса поєднуються з соковитими овочами з додаванням неймовірного соусу.

Для таких вередунів, як я, є Gourmetтм Gold "Ніжні Биточки" з яловичиною та томатами, Gourmetтм Gold "Ніжні Биточки" з індичкою та шпинатом, а також Gourmetтм Gold "Ніжні Биточки" з куркою та морквою.

"Ніжні биточки" – рецепт, створений для того, щоб смакувати кожен шматочок.

Шматочки в паштеті

Шматочки в паштеті – вишукані рецепти, для справжніх гурманів на кожен день. Я полюбляю ароматні паштети з дрібно нарізаними шматочками з відбірними інгредієнтами у супроводі ніжних овочів.

Коли я захочу чогось цікавенького, я можу обирати серед Gourmetтм Gold Шматочки в паштеті з качкою, морквою та шпинатом або Gourmetтм Gold Шматочки в паштеті з кроликом.

Соус "Де-Люкс"

Якби я обирав страви на свій смак, то спершу, звісно, скуштував би соуси. Саме для мене Gourmetтм Gold створив Соус Де-Люкс: вишуканий рецепт, в якому ніжні шматочки курки або яловичини поєднуються із щедрою порцією смачного соусу.

Кожен рецепт лінійки Соус Де-Люкс починається з вишуканого та ароматного соусу. Потім він делікатно поєднується з ніжними шматочками курки або яловичини.

Щодня, коли моя Людина годує мене Соусом Де-Люкс від Gourmetтм Gold, я отримую свою порцію задоволення. До того ж це дуже корисно – рецепти Gourmetтм Gold не містять доданих штучних ароматизаторів.

"Подвійне задоволення"

Я дуже ціную різноманітність у стравах, а моя Людина завжди у пошуку рецептур, що задовольнять мій вишуканий смак. Саме тому Gourmetтм Gold створив "Подвійне задоволення" – рецепт, створений вражати найвибагливіших гурманів.

Це ідеальне поєднання двох неповторних текстур у вишуканому рецепті і воно просто не може залишити мене байдужим. "Подвійне задоволення" від Gourmetтм Gold – подвійна насолода для мене!

Цікаво, що більше сподобається вашому котику – Gourmetтм Gold Подвійне задоволення з кроликом та печінкою чи Gourmetтм Gold Подвійне задоволення з качкою та індичкою?

Шматочки в підливі

Gourmetтм Gold Шматочки у підливці – це ніжні шматочки з лососем, куркою та овочами в апетитній підливці – казковий вибір для задоволення найвибагливіших гурманів. Шматочки у підливці від Gourmetтм Gold – задоволення, втілене у ніжності!

Perle

Ще одна цікава страва – міні філе у підливці, приготовлене з простих і високоякісних інгредієнтів.

Gourmetтм Perle Duo — рецепт подвійної насолоди для шанувальників витончених делікатесів на кожен день. Комбінація відібраних, ніжних шматочків, подрібнених до міні-філе, з двома рибними або м'ясними смаками, які подаються в смачній підливі на радість мені – а я дуже вимогливий улюбленець.

Я можу обирати серед пакетиків зі смачненькими лососем та сайдою, телятиною та качкою, куркою та яловичиною або з океанічною рибою та тунцем.

"Натуральні рецепти"

Це вишукані рецепти, натхненні самою природою. Я буваю дуже вибагливим, коли мова йде про мій обід. Саме тому дуже важливо підібрати рецепти, що задовольнять мій тонкий смак, та у той самий час забезпечать усіма необхідними поживними речовинами.

"Натуральні рецепти" від Gourmetтм – це повнораціонні страви для дорослих котів, створені з відібраних натуральних інгредієнтів та з високим вмістом м'яса. Спокуслива томлена індичка, вишукана тушкована яловичина, ніжне томлене ягня… І все це з гарніром з овочів – томати, пастернак, морква.

Цікаво, що приготували для мене сьогодні? Поки я розповідав про свої улюблені страви, у мене прокинувся просто звірячий апетит.

Моя Людина багато працює, тому не так часто має час власноруч готувати котячі делікатеси, але їжа від Gourmetтм – просто чудова! Я вже знаю, що вона виробляється без барвників, консервантів та ароматизаторів. Отже, я їм не тільки дуже смачні, а ще й корисні делікатеси.

Ще не знаю, яка з вишуканих страв – моя найулюбленіша. Але щоразу, отримуючи всі ці баночки та пакетики з вишуканими стравами, пересвідчуюся: мене дуже люблять!

Я теж люблю свою Людину дуже сильно – так, як тільки може любити маленький кіт із великим серцем. Тож піду поїм (що там у нас смачненького?) і вмощуся муркотіти в неї на колінах.

Якщо ви також хочете потішити свого кота вишуканими стравами,