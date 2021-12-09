"Медична загадка": унікальний сліпий пес поводить себе так, ніби все бачить

Жінка майже рік жила із собакою та не підозрювала, що чотирилапий нічого не бачить. Неочікувану інформацію їй повідомили медики.

Джейн Даунс взяла Дейв із притулку для тварин. Вона нічого не знала про його сліпоту та й чотирилапий себе поводив так, ніби усе чітко бачить.

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Вийшовши з притулку, Дейв застрибнув на заднє сидіння авто та поїхав до нового дому. Усього кілька разів на рік Дейв врізався у великі об'єкти, але Джейн пояснювала це тим, що раніше собака багато років жив у коморі, тому йому незвично у великому будинку.



Джейн з улюбленцем / Фото SWNS

Загалом чотирилапий міг спокійно пересуватися по дому, обходити калюжі та ями на дорозі, бігати та грати з іншими собаками. Й при цьому був сліпим. Виявилося, що Дейв народився з нерозвиненою сітківкою, що виключає можливість того, що він щось бачить. "У жодного немає пояснення його поведінці. Це медична загадка", – зазначили медики.

Пес близько року вже жив з Джейн, коли під час ветеринарного огляду жінку шокували результати обстеження. "Це дуже дивно. Дейв – сліпий пес, який може бачити. Можливо, це шосте почуття? Він усіх провів. Навіть мене, його господарку", – додала Даунс.



Сліпий Дейв / Фото SWNS​

Крім того, жінка звернулася до провідного ветеринара-офтальмолога з Кембріджського університету – Девіда Вільямса. Згідно з обстеженням, Дейв сліпий від народження.

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"Я бачив багато сліпих собак і всі вони натикалися на предмети, а Дейв... це унікальний собака. За 33 роки практики я стикався з багатьма випадками, але це не можу пояснити", — повідомив Девіда Вільямса.

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