Має 4 вуха та серце на животику: кіт з незвичайною зовнішністю підкорює соцмережі

У соціальній мережі став популярним кіт унікальної зовнішності. Усе через те, що домашній улюбленець має не 2 вуха, а 4.

У Туреччині жінка побачила унікального кота й вирішила забрати його додому. Новому улюбленцю вона дала ім'я – Мідас.

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За словами власниці, вона сподівається, що її вчинок надихатиме людей брати тваринок, навіть якщо вони відрізняються від інших.

Дивіться фото Мідаса з інстаграм:

Відомо, що Мідас має чотири вуха. "Запасні" органи слуху менші за розміром і знаходяться прямо перед основними. Проте кіт чує тільки великими вухами, менші – його особливість. Ця деформація пов'язана з рецесивною мутацією гена його батьків.

Крім того, чотирилапий має ще одну відмінність – біле серце на животику. Така унікальна зовнішність привернула увагу людей у соціальних мережах. На чотирилапого в інстаграм вже підписалося понад 26 тисяч користувачів.

Дивіться відео: як виглядає серце на животі Мідаса

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Тепер Мідас оточений любов'ю господині та великого білого пса. Тварини змогли подружитися й постійно проводять час разом.

Дивіться відео дружби Мідаса із собакою