Одні з тварин входять у кам'яний вік: що це означає

Дослідники поведінки тварин випустили відео, на якому мавпи-капуцини використовують кам'яні знаряддя для добування їжі, що є чудовим проявом інтелекту. Подія сталася в Національному парку Убахара в Бразилії.

Команда зафіксувала загалом 214 випадків, відзнявши спроби тварин викопати їжу з підземних гнізд павукоподібних. Це може означати, що примати входять у кам'яний вік.

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Мавпи входять у кам'яний вік

Дослідники розділили випадки на чотири методи:

копання "тільки руками",

"копання каменем",

"зондування палицею",

гібридне використання "камінь-палиця".

Виявилося, що мавпи змінювали свої звички залежно від сезонної погоди та правильні інструменти для роботи.

Цікаво, що дослідники відзначили, що використання мавпами інструментів фактично не покращило їхню здатність діставати їжу: рівень успіху мавп коливався на рівні приблизно 83% як у випадку "тільки руками", так і у випадку "камінь-палиця",

– йдеться у повідомленні.



Мавпи-капуцини використовують кам'яні знаряддя для пошуку їжі / Фото Unsplash

У гінкій галузі досліджень вчені все більше вивчають використання каменю та палиць маленькими південноамериканськими приматами. Деякі дослідницькі університети називають це "документуванням кам'яного віку мавп у реальному часі".

Ці нещодавні відкриття проливають світло на інтелект "наших двоюрідних братів приматів", ще більше розширюючи наше розуміння їхніх можливостей.

Померла "найтовстіша у світі мавпа"

Нагадаємо, 6 травня, у лікарні для домашніх тварин Crystal Pet Hospital у Бангкоку, померла "найтовстіша у світі мавпа" на прізвисько Годзілла. Мавпі було 6 років. Тварину відправили в табір для схуднення, щоб вилікувати від пристрасті до нездорової їжі. По прибуттю він важив 19 кілограмів.

Макака, яка часто споживала крабів на місцевому ринку, страждала від різних проблем зі здоров'ям, пов'язаних з ожирінням. Раціон тварини складався з ласощів, що призводило до хвороб.