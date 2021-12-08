Мав 6 переломів та багато пошкоджень: господар вилікував собаку, якого збила машина

Машина двічі збила 12-річного пса Едді породи бордер-коллі. Усе це сталося на очах у господаря.

Британець Робін Мюррей побачив, як його улюбленця Едді двічі збила одна й та ж машина. Собака отримав багато травм, включно з 6 переломами ребер, колапс легені, розірване сухожилля в тазі та пошкодження черевної стінки.

Цікаво Особливості харчування собак малих порід: який корм обрати для улюбленця

Чоловік з горя не знав, що робити й боявся втратити улюбленця. Попри невтішні прогнози Робін не кинув чотирилапого друга. Його постійна турбота та любов допомогли повернути собаку до нормального життя.

Деякі власники собак, напевно, вирішили б, що врятувати Едді неможливо. Але я просто не зміг би собі пробачити, якби не спробував допомогти йому одужати,

– пояснив Робін Мюррей.

Відомо, що Едді авто збило на зазвичай тихій дорозі, що недалеко від будинку Робіна. Водій несподівано виїхав з-за повороту й не побачив собаку.



Едді / Фото Vets Now

"Водій нічого не міг вдіяти. Він був засмучений навіть більше, ніж я. Водій дуже люб'язно підвіз мене та Едді до місцевого ветеринара, який і врятував йому життя", – зазначив Робін.

Важливо Сімʼя не постраждала під час пожежі завдяки безпритульному псу

Собака витримав усі випробування та одужав без жодних довгострокових наслідків. "Це дійсно неймовірно. Будь-що може трапитися, якщо ви збережете віру і продовжуєте намагатися", – додав Робін.

Це може вас зацікавити: чому важливо прибирати за собаками