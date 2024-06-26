Песик прикордонників Фішер зробив прогноз на матч Україна – Бельгія: раніше він не помилявся

Ввечері 26 червня відбувається футбольний матч Україна - Бельгія. Песик прикордонників зробив свій прогноз щодо переможця.

Ввечері 26 червня Україна грає проти Бельгії. Пес прикордонників Фішер прогнозує перемогу нашій державі.

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Песик не вагався

Прикордонники поставили перед Фішером дві миски, куди поклали корм. Вони були марковані прапорами України та Бельгії відповідно.

Песик пішов їсти корм з тієї, яка позначала Україну. Отже, чотирилапий пророкує перемогу для нашої команди. Варто відзначити, що він ні на хвилину не завагався перед мисками, а одразу обрав ту, яка була маркована нашим прапором.

Фішер пророкує перемогу Україні: дивіться відео

У своєму попередньому прогнозі Фішер не помилився. Він прогнозував, що Україна виграє в Словаччини. Матч відбувся 21 червня і результати були саме такими, як передбачав песик.

Ми віримо у збірну України та бажаємо їй перемоги. Адже нині вона надзвичайно необхідна нам.