Песик прикордонників Фішер зробив прогноз на матч Україна – Бельгія: раніше він не помилявся
Джерело:ДПСУ
Ввечері 26 червня відбувається футбольний матч Україна - Бельгія. Песик прикордонників зробив свій прогноз щодо переможця.
Ввечері 26 червня Україна грає проти Бельгії. Пес прикордонників Фішер прогнозує перемогу нашій державі.
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Песик не вагався
Прикордонники поставили перед Фішером дві миски, куди поклали корм. Вони були марковані прапорами України та Бельгії відповідно.
Песик пішов їсти корм з тієї, яка позначала Україну. Отже, чотирилапий пророкує перемогу для нашої команди. Варто відзначити, що він ні на хвилину не завагався перед мисками, а одразу обрав ту, яка була маркована нашим прапором.
Фішер пророкує перемогу Україні: дивіться відео
У своєму попередньому прогнозі Фішер не помилився. Він прогнозував, що Україна виграє в Словаччини. Матч відбувся 21 червня і результати були саме такими, як передбачав песик.
Ми віримо у збірну України та бажаємо їй перемоги. Адже нині вона надзвичайно необхідна нам.