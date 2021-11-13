Маленький бешкетник: слоненя кумедно "розгромило" тортик для бабусі

У заповідника Samui Elephant Haven, що розташований в Таїланді, працівники зробили сюрприз для старенької слонихи. Для тварини зробили величезний торт, проте її онук вирішив сам, що з ним робити.

Коли слоненя побачило на галявині бабусю та торт, кинулося вперед. Воно незграбно підійшло до смаколика та почало його нищити.

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Відомо, що 80-кілограмовий торт складався з рису, гарбуза, кавуна, бананів і винограду. Спочатку слониха обережно водила хоботом по смаколику. Після цього почала спокійно їсти та не звертала увагу на те, як бешкетує малюк та робить все, що хоче.

Цей кумедний момент працівники опублікували на своїй сторінці у соціальній мережі інстаграм.

Дивіться відео: як слоник зіпсував тортик бабусі

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Відео швидко стало популярним серед користувачів. Люди залишали коментарі та жартували, що поведінка слоненя схожа на те, як вдома поводяться діти.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.