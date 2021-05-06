У Малайзії виявили сову, яку у природі не бачили понад 100 років

У гірських лісах у Малайзії знайшли підвид сови, який востаннє бачили у 1892 році. До того ж цей птах може виявитися окремим унікальним видом, який заслуговує місця в Червоній книзі.

Про знахідку повідомив еколог Смітсонівського центру перелітних птахів Енді Бойс. Йому вдалося сфотографувати сову в гірських лісах гори Кінабалу в Сабаху, що у Малайзії.

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Що відомо про цей підвид сови

Маленький хижий птах, який виявив науковець – борнейскій підвид малайзійської совки (латиною – Otus brookii brookii). Він був вперше зареєстрований в дикій природі 1892 року. І тоді сліди і згадки про неї зникли.

Випадкове відкриття відбулося в рамках 10-річного дослідження еволюції життєвого циклу птахів на горі Кінабалу на 7 дослідних майданчиках на висоті від 1 500 до 1 900 метрів.

Під час пошуку гнізд технічний робітник Кіган Транквілло повідомив Енді Бойсу, що помітив сидячу сову. Вона була більша і з іншим оперенням, ніж та, що регулярно зустрічається в цьому районі.

Коли я вперше побачив сову, емоції наростали досить швидко: абсолютний шок і хвилювання від того, що ми знайшли цього міфічного птаха, а потім – чиста тривога через те, що я повинен був задокументувати це якомога швидше,

– розповів науковець Енді Бойс.

Сови цього виду важать 4 унції (це близько 112 грамів – 24 канал). Маленькі сови з роду Otus часто показують швидку розбіжність після ізоляції в цьому регіоні. Фактично, індонезійський архіпелаг складається з островів, які сприяють розбіжності видів, а Борнео і Суматра особливо схильні до явища видоутворення.

Ризик зникнення

Судячи за розміром, кольором очей і середовища проживання, стало зрозумілим, що це малайзійська совка. Ба більше, беручи до уваги особливості оперення цього птаха, відомі зразки в межах роду Otus і птахів на Борнео і Суматрі, Otus brookii brookii, ймовірно, є унікальним видом і вимагає подальшого вивчення.

На жаль, ми здатні зберігати тільки те, що знаємо і назвали…. Ця сова перебуває під загрозою втрати місця існування через зміни клімату, вирубки лісів і видобуток пальмової олії,

– сказав Бойс.

Майже всі дані з цього виду належать до Суматранського підвиду. Поширення, біологія розмноження і розмір популяції раджі сови повністю невідомі.

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