Любов до тварин не лише в серці: дивовижні татуювання з домашніми улюбленцями

Фото, відео та різноманітні сувеніри з зображеннями улюбленців – цим може похизуватися кожен господар кота, собаки чи іншої домашньої тварини. Але деякі господарі готові залишити пам'ять про тварину навіть на своєму тілі.

Домашні тварини мають з господарями особливий зв'язок. Щоб постійно пам'ятати про дивовижні життєві моменти, які подарували їм улюбленці, господарі роблять тату з їхніми зображеннями. Своїми історіями поділилися жителі Англії та США, які за допомогою тату-майстра залишили пам'ять про своїх тварин.

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Реакція кота Кевіна на тату зі своїм зображенням / Фото The Guardian

Прибиральниця з Грімсбі Люсі Опеншоу зробила два тату, які пов'язані з котом: його портрет на нозі та відбиток лапи на руці. Кіт Кевін потрапив до неї, коли переживала складний період у житті, у тепер вона не уявляє себе без улюбленця.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Миле котяче тату / Фото The Guardian

Люсі Паллетт в Великого Вікомба зробила тату з котами Цирце та Юноною місяць тому. Бажання зробити тату з улюбленцями вона виношувала впродовж 13 років, але ніяк не могла натрапити на потрібний дизайн. На щастя, вона зустріла тату-майстра Кіру, яка змогла виконати усі побажання.

Такий вірний погляд... / Фото The Guardian

Собака Біда є найкращим другом музиканта і юриста Джеффа Ноймана. Він не уявляє життя без собаки і часто показує їй тату.

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Стильний портрет / Фото The Guardian

Зображення Туко став вірним супутником журналістки та менеджерки цифрових проєктів Рози Суарес. Усі спогади про сім'ю, любов, ніжність, турботу та підтримку пов'язані в неї з улюбленим собакою.

Дивовижний вояка / Фото The Guardian

Тхір Бен в костюмі адмірала британського флоту назавжди залишиться на тілі розробника ігор ДжейСі Лоу. За словами господаря, перший погляд на дизайн змусив заплакати, адже тут Бен дуже кумедний, привабливий та милий.