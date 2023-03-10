Собака Ельза спить на руїнах зруйнованого ракетою будинку: фото, що змушує плакати

Живою залишилася лише собака, на ім'я Ельза. Вона спить на руїнах власного будинку, який зруйнувала російська ракетою. Світлина згорьованої собаки облетіла всю мережу, ставши вірусною.

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На опублікованому кадрі маленький песик спить на завалах будинку, який був зруйнований російською ракетою в ніч на 9 березня.

Ракета уночі поцілила в будинок у селі Велика Вільшаниця, що на Золочівщині. Господарі будинку — чоловік та дружина загинули на місці. Їхня собака Ельза лежить на руїнах будинку і сумує за господарями.

Собака Ельза спить на руїнах знищеного російською ракетою будинку​ / Фото Суспільне

Після перегляду цього фото очі на мокрому місці, адже Росія приносить у життя українців та їх домашніх улюбленців лише смерть. І світлина Ельзи сповна описує те, що відчуває кожен з нас щодня!