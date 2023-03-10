Собака Ельза спить на руїнах зруйнованого ракетою будинку: фото, що змушує плакати
Під час масованої атаки Росії у ніч на четвер, 9 березня, одна з ракет окупантів впала у Золочівському районі Львівської області. У селі Велика Вільшаниця господарі будинку заснули, але, на жаль, вже не прокинулися.
На Львівщині на руїнах зруйнованого ракетою будинку лежить собака
Живою залишилася лише собака, на ім'я Ельза. Вона спить на руїнах власного будинку, який зруйнувала російська ракетою. Світлина згорьованої собаки облетіла всю мережу, ставши вірусною.
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На опублікованому кадрі маленький песик спить на завалах будинку, який був зруйнований російською ракетою в ніч на 9 березня.
Ракета уночі поцілила в будинок у селі Велика Вільшаниця, що на Золочівщині. Господарі будинку — чоловік та дружина загинули на місці. Їхня собака Ельза лежить на руїнах будинку і сумує за господарями.
Після перегляду цього фото очі на мокрому місці, адже Росія приносить у життя українців та їх домашніх улюбленців лише смерть. І світлина Ельзи сповна описує те, що відчуває кожен з нас щодня!
Росія атакувала Львівщину: що відомо
- 9 березня вранці, під час повітряної тривоги, в Золочівському районі сталася трагедія: ворожа ракета впала на житлові будинки, в результаті чого загинуло троє чоловіків та дві жінки, які перебували вдома.
- Пожежа знищила три будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель.
- Сили протиповітряної оборони збили всі інші ракети, які перебували у повітрі на території Львівщини.
- Усього вночі росіяни здійснили 81 пуск ракет по території України. Сили оборони знищили 34 крилаті ракети та 4 "Шахіди". Російське Міноборони назвало обстріл "актом відплати за Брянськ".
- Крім Львівщини, також були зафіксовані обстріли в Києві, Житомирі, Одесі, Харкові, Львівській та Дніпропетровській областях. Зазначимо, що окупанти виступили по Україні відразу 6 гіперзвукових ракет "Кинджал", які наші сили протиповітряної оборони наразі не можуть збивати через відсутність потрібних систем.
- Основний удар окупантів був спрямований проти енергосистеми України. Через обстріл росіян у восьми регіонах України було пошкоджено енергооб'єкти.