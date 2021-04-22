Чотирилапі охоронці: на Львівщині дресирують собак для прикордонників з усієї країни

На Львівщині у Кінологічному навчальному центрі, що у Великих Мостах, готують собак-охоронців. Там дресирують чотирилапих для прикордонників з усієї України.

Кінологічний центр працює понад 70 років. Тварин тренують курсанти, які в майбутньому працюватимуть із собаками на кордоні.

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Як тренують собак

Чотирилапих вихованців тренують для пошуків зброї, наркотиків чи вибухівок. Начальник навчальної групи Ігор Малитич розповів, що спершу для собаки підкладають улюблену іграшку до вибухівки або наркотиків, аби вона відчувала улюблений запах.

Коли собака дає позначення сидячи чи лежачи, ми забираємо її іграшку й вона починає працювати на чистий запах,

– розповів Малитич.



Собак тренують для прикордонників / Фото Кінологічного центру

Що допомагає тварині вчитися

Часто необхідну речовину ховають в автобусі. Це допомагає тварині вчитись працювати в наближених до реальності умовах.

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Наприклад, мисливського спанієля Альму готують до роботи в аеропорті. Там вона допомагатиме шукати вибухівку та зброю.

"Вона дуже енергійна, емоційна. Їй завжди все цікаво й тому хоче всюди походити, рознюхати. Також Альма дуже любить людей", – розповіла курсантка Вероніка Плащинська.



Курсантка з мисливським спанієлем Альмою / Скриншот з відео 24 каналу

Собак тренують майже від народження

Дехто з працівників Кінологічного центру жартує, що там розташований справжній дитячий садок для цуценят. Усе через те, що собак дресирують майже від народження.

Починаємо дресирувати з 2 місяців. Спочатку визначаємо тип вищої нервової діяльності, тобто холерик, сангвінік, флегматик чи меланхолік, й відповідно до цього дресируємо,

– розповіла інспекторка-кінологиня Тетяна Сироїжко.

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Загалом у Кінологічному центрі навчається 180 курсантів і стільки ж собак. Тварин дресирують до трирічного віку.



Собак тренують майже від народження / Фото Кінологічного центру

"У Державній прикордонній службі використовують собак для підготовки та роботи на кордоні. Це собаки службових та мисливських порід", – зазначив заступник начальника циклу кінологічних дисциплін Олександр Ревуцький.

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Тварин готують для роботи на кордоні / Фото Кінологічного центру

Вже після навчання усіх собак долучатимуть до охорони кордону та до пошуку вибухівок, зброї чи наркотиків.