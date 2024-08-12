Лежала покинутою в окопі: як живе дика куниця Грізлі, врятована військовими на Донеччині

Українські захисники знайшли виснажену куницю в окопі на Донеччині. Тваринку перевезли до тимчасового притулку в Дніпропетровській області, де вона отримає догляд та реабілітацію.

Дитинчаті був лише тиждень, коли волонтери вивезли його. Керівник притулку, який опікується цим дитинчам, назвав його виживання ні чим інакшим, як дивом.

Читайте також Тиса підкорена: з Румунії в Україну повернувся "кабан-ухилянт"

Як живе дика куниця Грізлі, врятована зі Сходу?

У своїй заяві Савелій, керівник притулку "Пегас", повідомив, що куницю знайшли покинутою в окопі, на момент порятунку вона була без хутра. Він підкреслив, що дикі тварини, такі як куниці, нелегко пристосовуються до людського догляду та годування, що суттєво впливає на їх виживання. З кожних трьох врятованих зазвичай виживає лише один.

У притулку їй знадобилася допомога персоналу, щоб харчуватися, оскільки спроби їсти самостійно були невдалими.

Вона навіть спала зі мною. Тривалий час, приблизно місяця, ми займалися виключно нею. Через кожну годину або дві, як маленьку дитину, доводилося годувати,

– згадує волонтер.

Відразу після прибуття до притулку молодому дитинчаті дали ім'я. Спочатку куниця мала особливу звичку – гризти соску своєї поїлки. Така поведінка змусила доглядача Савелія ласкаво назвати тваринку "Грізлі".

Спершу маленьку Грізлі не вдалося поселити разом з іншими тваринами. Директор притулку зазначив, що проблема полягала в поодинокій природі куниць, які зазвичай не живуть у групах. В результаті вона спочатку жила у будинку директора притулку, а згодом для неї побудували окремий вольєр.

Як Грізлі пристосовувалася до життя у притулку: дивіться відео

4-місячна куниця у притулку процвітає на ретельно підібраному раціоні, що імітує її природні джерела їжі. Грізлі, як її назвали, полюбляє різноманітну їжу, зокрема курей, рибу та ягоди.

Прагнучи розвинути її мисливські навички, співробітники притулку не дають їй їжу безпосередньо. Замість цього вони стратегічно розвішують їжу, щоб заохотити її докладати зусиль для її отримання, розвиваючи її інстинктивну мисливську поведінку.

Наступного року навесні планують випустити Грізлі на волю.